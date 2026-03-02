Министър Димитър Илиев награди с почетни плакети българските медалисти от европейското първенство по ММА в Белград

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди с почетни плакети българските медалисти от европейското първенство по ММА в Белград.

Българските състезатели завоюваха общо 13 отличия - 2 златни, 1 сребърен и 10 бронзови.

„Гордеем се с вас и с това, което постигате за България. Тези медали са резултат от много труд, постоянство и характер. Продължавайте да се развивате и вярвам, че ще постигате още по-големи успехи“, заяви министър Илиев.

Той отправи поздравления към треньорите за работата им със състезателите и постигнатите резултати.

Медалистите от Европейското първенство по ММА:

Ангел Алиев – златен медал, кат. 52.2 кг, мъже

Христо Димитраков – златен медал, кат. 48 кг, деца до 12 г.

Виктор Цветков – сребърен медал, кат. 48 кг, момчета до 14 г.

Николай Бинков – бронзов медал, кат. 88.4 кг, мъже

Патрик Генов – бронзов медал, кат. 97 кг, мъже

Ивелин Минев – бронзов медал, кат. 65.8 кг, младежи до 21 г.

Георги Савов – бронзов медал, кат. 83.9 кг, младежи до 21 г.

Андриан Поплавов – бронзов медал, 27 кг, деца до 12 г.

Мартин Иванов – бронзов медал, 31 кг, деца до 12 г.

Георги Янакиев – бронзов медал, 40 кг, момчета до 14 г.

Георги Асанов – бронзов медал, кат. 77.1 кг, кадети до 16 г.

Седеф Атъф – бронзов медал, кат. 74.8 кг, юноши до 18 г.

Георги Койчев – бронзов медал, кат. 93 кг, юноши до 18 г.