ИЗВЕСТИЯ

"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

Мирослава Минчева и Самуил Донков завършиха на пето място в микса на 10 м пистолет на европейското първенство по спортна стрелба

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Европейската титла спечелиха унгарците Вероника Майор и Акош Наги.

Самуил Донков Кирил Киров Христо Ненов
Снимка: Български стрелкови съюз
Мирослава Минчева и Самуил Донков заеха пето място в микса на 10 метра пистолет на европейското първенство по спортна стрелба в Ереван, Армения.

Българският тандем завърши със сбор от 574 точки и само една точка го раздели от първите четири състава, които взеха участие в битката за разпределение на медалите.

Другият български състав в дисциплината - Антоанета Костадинова и Кирил Киров, остана 35-и в подреждането със сбор от 557 точки.

Европейската титла в микса на пистолет спечелиха унгарците Вероника Майор и Акош Наги.

Без българин във финала на 10 метра пистолет при мъжете на европейското първенство по спортна стрелба
Николай Панов с 16-о място в Ереван, България вече има два бронза...
Чете се за: 00:55 мин.
Антоанета Костадинова спечели бронз на европейското по спортна стрелба в Ереван
България спечели и отборно трето място на 10 метра пистолет при жените
Чете се за: 01:00 мин.

