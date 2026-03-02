Мирослава Минчева и Самуил Донков завършиха на пето място в микса на 10 м пистолет на европейското първенство по спортна стрелба

Мирослава Минчева и Самуил Донков заеха пето място в микса на 10 метра пистолет на европейското първенство по спортна стрелба в Ереван, Армения.

Българският тандем завърши със сбор от 574 точки и само една точка го раздели от първите четири състава, които взеха участие в битката за разпределение на медалите.

Другият български състав в дисциплината - Антоанета Костадинова и Кирил Киров, остана 35-и в подреждането със сбор от 557 точки.

Европейската титла в микса на пистолет спечелиха унгарците Вероника Майор и Акош Наги.