БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антоанета Костадинова спечели бронз на европейското по спортна стрелба в Ереван

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

България спечели и отборно трето място на 10 метра пистолет при жените

антоанета костадинова спечели бронз европейското спортна стрелба ереван
Слушай новината

Антоанета Костадинова завоюва бронзов медал на европейското първенство по спортна стрелба в Ереван. Българката се нареди трета във финала на 10 метра пистолет индивидуално при жените с резултат от 215.0 точки.

Шампионка стана унгарката Вероника Майор, а Мирослава Минчева също намери място сред най-добрите, завършвайки шеста във финала със 154.7 точки.

Костадинова и Минчева влязоха в решителната фаза с идентичен резултат от квалификациите – по 574 точки. Третата българска представителка Адиел Илиева се класира на 39-о място с 562 точки.

Сборът от 1710 точки на трите националки донесе на България и бронзово отличие в отборната надпревара на 10 метра пистолет. Българките отстъпиха единствено на съставите на Унгария и Грузия.

#европейско първенство по спортна стрелба 2026 # Антоанета Костадинова #Спортна стрелба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
2
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
3
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
4
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Най-четени

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
2
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Още

Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч.
Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч.
Сестри Стоеви срещу китайки на турнир в Бирмингам Сестри Стоеви срещу китайки на турнир в Бирмингам
Чете се за: 01:15 мин.
Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина
Чете се за: 02:40 мин.
Без българин във финала на 10 метра пистолет при мъжете на европейското първенство по спортна стрелба Без българин във финала на 10 метра пистолет при мъжете на европейското първенство по спортна стрелба
Чете се за: 00:55 мин.
Колокросът определя националните шампиони в София по БНТ 3 Колокросът определя националните шампиони в София по БНТ 3
Чете се за: 00:50 мин.
Спортни новини 01.03.2026 г. 12:25 ч. Спортни новини 01.03.2026 г. 12:25 ч.

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ