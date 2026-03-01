Антоанета Костадинова спечели бронз на европейското по спортна стрелба в Ереван

Антоанета Костадинова завоюва бронзов медал на европейското първенство по спортна стрелба в Ереван. Българката се нареди трета във финала на 10 метра пистолет индивидуално при жените с резултат от 215.0 точки.

Шампионка стана унгарката Вероника Майор, а Мирослава Минчева също намери място сред най-добрите, завършвайки шеста във финала със 154.7 точки.

Костадинова и Минчева влязоха в решителната фаза с идентичен резултат от квалификациите – по 574 точки. Третата българска представителка Адиел Илиева се класира на 39-о място с 562 точки.

Сборът от 1710 точки на трите националки донесе на България и бронзово отличие в отборната надпревара на 10 метра пистолет. Българките отстъпиха единствено на съставите на Унгария и Грузия.