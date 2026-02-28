БНТ
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
21:22, 28.02.2026
Чете се за: 00:47 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
20:36, 28.02.2026
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
18:05, 28.02.2026
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
16:04, 28.02.2026
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
10:30, 28.02.2026
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
08:36, 28.02.2026 (обновена)
Чете се за: 00:47 мин.
ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"
Спортни новини 28.02.2026 г. 20:50 ч.
20:55, 28.02.2026
Спорт
20:49, 28.02.2026
Съветът за сигурност на ООН заседава извънредно заради напрежението...
20:31, 28.02.2026
Рокадите в МВР: Вътрешният министър посочи като приоритет...
20:29, 28.02.2026
Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер
20:29, 28.02.2026
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?
20:23, 28.02.2026
Реакции в САЩ след ударите срещу Иран: От безусловна подкрепа до...
20:17, 28.02.2026
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
20:11, 28.02.2026
Отговорът на Иран: Техеран атакува американски бази в Близкия изток
Водещи новини
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
19:57, 28.02.2026
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари
21:20, 28.02.2026
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер
20:29, 28.02.2026
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?
20:29, 28.02.2026
Чете се за: 12:00 мин.
Европа
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България,...
15:59, 28.02.2026
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
19:59, 28.02.2026
Чете се за: 03:47 мин.
По света
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
18:34, 28.02.2026
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
20:17, 28.02.2026 (обновена)
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
