Без българин във финала на 10 метра пистолет при мъжете на европейското първенство по спортна стрелба

Николай Панов завърши на 16-о място в дисциплината 10 метра пистолет при мъжете на европейското първенство по спортна стрелба в Ереван (Армения). Така българските представители не успяха да намерят място сред финалистите в тази надпревара.

Панов се представи най-силно от националите, записвайки 575 точки в квалификацията. Опитният Самуил Донков остана 48-и с 567 точки, а Кирил Киров и Христо Ненов постигнаха по 562 точки и се наредиха съответно на 67-о и 68-о място.

По-рано в шампионата България спечели два бронзови медала. Антоанета Костадинова завоюва трето място на 10 метра пистолет при жените, а в отборната надпревара Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Илиева също се класираха трети.