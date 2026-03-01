БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Без българин във финала на 10 метра пистолет при мъжете на европейското първенство по спортна стрелба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Николай Панов с 16-о място в Ереван, България вече има два бронза от шампионата

без българин финала метра пистолет мъжете евройското първенство спортна стрелба
Снимка: БТА
Слушай новината

Николай Панов завърши на 16-о място в дисциплината 10 метра пистолет при мъжете на европейското първенство по спортна стрелба в Ереван (Армения). Така българските представители не успяха да намерят място сред финалистите в тази надпревара.

Панов се представи най-силно от националите, записвайки 575 точки в квалификацията. Опитният Самуил Донков остана 48-и с 567 точки, а Кирил Киров и Христо Ненов постигнаха по 562 точки и се наредиха съответно на 67-о и 68-о място.

По-рано в шампионата България спечели два бронзови медала. Антоанета Костадинова завоюва трето място на 10 метра пистолет при жените, а в отборната надпревара Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Илиева също се класираха трети.

Свързани статии:

Антоанета Костадинова спечели бронз на европейското по спортна стрелба в Ереван
Антоанета Костадинова спечели бронз на европейското по спортна стрелба в Ереван
България спечели и отборно трето място на 10 метра пистолет при жените
Чете се за: 01:00 мин.
Бронзов медал за България отборно на пистолет при жените на европейското първенство по спортна стрелба в Ереван
Бронзов медал за България отборно на пистолет при жените на европейското първенство по спортна стрелба в Ереван
Чете се за: 01:52 мин.
#европейско първенство по спортна стрелба 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
2
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
3
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
4
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Най-четени

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
2
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Още

Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч.
Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч.
Сестри Стоеви срещу китайки на турнир в Бирмингам Сестри Стоеви срещу китайки на турнир в Бирмингам
Чете се за: 01:15 мин.
Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина
Чете се за: 02:40 мин.
Колокросът определя националните шампиони в София по БНТ 3 Колокросът определя националните шампиони в София по БНТ 3
Чете се за: 00:50 мин.
Антоанета Костадинова спечели бронз на европейското по спортна стрелба в Ереван Антоанета Костадинова спечели бронз на европейското по спортна стрелба в Ереван
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 01.03.2026 г. 12:25 ч. Спортни новини 01.03.2026 г. 12:25 ч.

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ