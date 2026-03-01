Бронзов медал за България отборно на пистолет при жените на европейското първенство по спортна стрелба в Ереван

България спечели бронзов медал отборно на 10 метра пистолет при жените със сбор от 1710 точки на европейското първенство по спортна стрелба в Ереван, Армения.

Антоанета Костадинова и Мирослава Минчева влязоха във финала на индивидуалната дисциплина пистолет при жените. Двете записаха резултат по 574 точки и намериха място сред финалистките.

Третата българска представителката Адиел Илиева е 39-а с 562 точки.

Сборът на трите им донесе бронз в отборното класиране, като отстъпиха единствено на Унгария и Грузия.

Българският тандем Антон Ризов и Теодора Боянова се класира на четвърто място в стрелбите с пушка в дисциплината микс отбори.

Ризов и Боянова заеха второ място в квалификацията сред всички двойки с общ резултат от 633,1 точки. Теодора Боянова записа 315,3 точки, а Антон Ризов – 317,8, като и двамата изпълниха по 30 изстрела.

Според регламента първите четири отбора продължават към финалната фаза на борбата за медалите, а българският дует влезе във финала с втори резултат. В решаващата фаза обаче Ризов и Боянова не успяха да се преборят за отличие и завършиха на четвърто място в крайното класиране.

Европейски шампион в дисциплината стана отборът на Норвегия, следван от Германия и Швеция.

Другата българска двойка Ивана Вълкова/Георги Канев завърши на 40-о място с общ резултат 624.5 точки.