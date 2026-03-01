БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Константин Папазов от Израел: Искам да са спокойни всички и вярвам, че скоро ще бъда у дома

Обстановката е сериозна, независимо от огромния опит, който имат израелците. Няма паника, в никакъв случай. Да ви кажа честно, до вчера, докато гръмна бомбата на 500 метра от апартамента, където съм, аз малко подценявах ситуацията и гледах по-шеговито, но нещата са сериозни. Това каза специално за БНТ президентът на БК Левски Константин Папазов, който в момента се намира в Израел, който бе подложен на военна атака от Иран.

Той разказа от първо лице какво се случва в момента в страната, каква е ситуацията там и как ще се осъществи неговото прибиране до България.

"Явно, че това е реална война, за съжаление в 21. век, сме свидетели на невиждани човешки безумия. Но това са фактите. В момента съм на 60 километра на север от Тел Авив. Имаше вариант да се пътува до Йордания. Последната информация е, че тръгваме на 400 км оттук към Елад и там най-вероятно от Елад през Атина и до София да се приберем", каза Папазов.

"Реални бомби, реална война. Аз съм човек, който е позитивен, искам да благодаря на всички, много съобщения получих, благодаря и на посланичката, която се обади. Искам да са спокойни всички и вярвам, че скоро ще бъда у дома. Аз съм човек, който безумно вярва в Господ", заяви още той.

Вижте повече във видеото!

