Гергана Иванова с основен принос за четвъртия пореден успех на Роял Касторс Брен в елита на Белгия

Гергана Иванова помогна на Роял Касторс Брен за четвърти пореден успех в елита на Белгия. Българката и нейните съотборнички оцеляха при гостуването си на Намюр след 71:69 в мач от 20-ия кръг.

Иванова намери място сред титулярите и не бе далече от дабъл-дабъл. Гардът финишира с 23 точки, 7 борби, 3 асистенции, 4 откраднати топки и 1 чадър за 34 игрови минути. При стрелбата си тя бе 4/10 от средна дистанция, 4/9 зад арката и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистките на Кшищов Шевчик продължават да са еднолични лидери в първенството с 19 успеха и само 1 поражение. Следващият мач за Иванова и компания в шампионата ще бъде на 29 март, когато ще гостуват на Мехелен.

Гастон ДеЙона завърши с 16 точки и 10 борби за победителките.

Гергана Иванова е сред лидерите на женския ни национален отбор, който продължава кампанията си в предквалификациите за Евробаскет 2027. За тима ни предстоят два домакински мача в Пловдив, на 11 март с Азербайджан и на 14 март с Украйна. На 17 март гостуваме на Черна гора.

Националният отбор е с баланс 3-0 в група Е от пресявките, където оглавява временното класиране.