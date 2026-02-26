БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Олимпиакос очаква Везенков за следващия мач

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Завръщането на Никола Милутинов в игра остава несигурно.

шоу везенков отчая макаби евролигата видео
Снимка: euroleaguebasketball/X
Слушай новината

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас обяви, че очаква Александър Везенков да бъде готов за следващия мач на отбора, докато завръщането на Никола Милутинов в игра остава несигурно.

Барцокас говори за двамата контузени състезатели след драматичното поражение на гръцкия шампион от литовския Жалгирис в Евролигата с 94:99 след две продължения.

„Смятам, че Везенков би трябвало да играе в следващия мач. Той ще бъде на разположение за следващия двубой“, заяви Барцокас, цитиран от basketnews.com.

„Милутинов обаче е със счупен пръст и ще му трябва време за възстановяване. Засега не можем да кажем със сигурност дали ще играе в следващия мач“, добави треньорът.

Следващият мач на Олимпиакос е домакинство на големия местен съперник Панатинайкос в Евролигата на 6 март.

Везенков пропусна гостуването на Олимпиакос в Литва заради травмата, която получи във финала за Купата на Гърция срещу Панатинайкос миналия уикенд. Очаква се той да пропусне и предстоящите двубои на българския национален отбор срещу Норвегия и Армения от предварителните квалификации за Европейското първенство.

Първият мач ще се играе утре, 27 февруари, от 21:00 ч. в Норвегия, а на 2 март националите ще гостуват на Армения от 18:15 ч.

Свързани статии:

Олимпиакос със загуба в Евролигата
Олимпиакос със загуба в Евролигата
Тимът от Пирея бе без контузения си лидер Александър Везенков.
Чете се за: 03:05 мин.
Везенков отпадна от сметките на Олимпиакос и националите
Везенков отпадна от сметките на Олимпиакос и националите
Крилото продължава да лекува контузията, получена на финала за...
Чете се за: 01:57 мин.
#Йоргос Барцокас #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
1
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал указания извън служебните си задължения
4
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
6
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Баскетбол

Пистънс надви Тъндър в битка между лидерите на конференциите
Пистънс надви Тъндър в битка между лидерите на конференциите
Олимпиакос със загуба в Евролигата Олимпиакос със загуба в Евролигата
Чете се за: 03:05 мин.
Рилски спортист отстъпи на Атлет Целие в първия дуел в Самоков Рилски спортист отстъпи на Атлет Целие в първия дуел в Самоков
Чете се за: 01:55 мин.
Любомир Минчев: Определено ще бъде тежко Любомир Минчев: Определено ще бъде тежко
Чете се за: 00:52 мин.
Павлин Иванов: Всеки от нас с радост идва в националния тим Павлин Иванов: Всеки от нас с радост идва в националния тим
Чете се за: 01:25 мин.
Миньор 2015 се отказа от услугите на чужденец Миньор 2015 се отказа от услугите на чужденец
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ