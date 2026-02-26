Олимпиакос очаква Везенков за следващия мач

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас обяви, че очаква Александър Везенков да бъде готов за следващия мач на отбора, докато завръщането на Никола Милутинов в игра остава несигурно.

Барцокас говори за двамата контузени състезатели след драматичното поражение на гръцкия шампион от литовския Жалгирис в Евролигата с 94:99 след две продължения.

„Смятам, че Везенков би трябвало да играе в следващия мач. Той ще бъде на разположение за следващия двубой“, заяви Барцокас, цитиран от basketnews.com. „Милутинов обаче е със счупен пръст и ще му трябва време за възстановяване. Засега не можем да кажем със сигурност дали ще играе в следващия мач“, добави треньорът.

Следващият мач на Олимпиакос е домакинство на големия местен съперник Панатинайкос в Евролигата на 6 март.

Везенков пропусна гостуването на Олимпиакос в Литва заради травмата, която получи във финала за Купата на Гърция срещу Панатинайкос миналия уикенд. Очаква се той да пропусне и предстоящите двубои на българския национален отбор срещу Норвегия и Армения от предварителните квалификации за Европейското първенство.

Първият мач ще се играе утре, 27 февруари, от 21:00 ч. в Норвегия, а на 2 март националите ще гостуват на Армения от 18:15 ч.