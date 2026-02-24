Везенков отпадна от сметките на Олимпиакос и националите

Българският национален отбор ще се лиши от услугите на своята голяма звезда за втория игрови прозорец от първия етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. От сметките на българите за мачовете срещу Норвегия и Армения окончателно отпадна Александър Везенков. Лидерът на Олимпиакос не отпътува днес със своите съотборници за Каунас, където утре гърците ще срещнат Жалгирис в мач от Евролигата.

Само преди по-малко от 24 часа селекционерът Любомир Минчев подчерта на първата тренировка на националите, че ако крилото не е на линия за срещата с литовците, няма да дойде да играе и за българите в срещата с норвежците. Българският национал бе до последно под въпрос след контузията в гърба, която получи по време на финала за Купата на Гърция между „червено-белите“ и Панатинайкос. Към момента той продължава да се лекува от травмата, а с тима от Пирея не замина още и Никола Милутинов, тъй като счупи пръста си на Финалната осмица в Ираклион.

Само преди дни опитният специалист потвърди , че се очаква Везенков да бъде облече екипа на „лъвовете“ поне за срещата със скандинавците от група B, но въпросната контузия предотврати въпросните планове. За последно Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе на линия за „трикольорите“ преди 12 месеца.