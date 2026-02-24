Везенков отпадна от сметките на Олимпиакос и националите

Крилото продължава да лекува контузията, получена на финала за Купата на Гърция.
Българският национален отбор ще се лиши от услугите на своята голяма звезда за втория игрови прозорец от първия етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. От сметките на българите за мачовете срещу Норвегия и Армения окончателно отпадна Александър Везенков. Лидерът на Олимпиакос не отпътува днес със своите съотборници за Каунас, където утре гърците ще срещнат Жалгирис в мач от Евролигата.
Breaking: Sasha Vezenkov and Nikola Milutinov will NOT PLAY against Zalgiris#olympiacosbc #paobc #euroleague pic.twitter.com/MugAhJfukr— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) February 24, 2026
Само преди по-малко от 24 часа селекционерът Любомир Минчев подчерта на първата тренировка на националите, че ако крилото не е на линия за срещата с литовците, няма да дойде да играе и за българите в срещата с норвежците. Българският национал бе до последно под въпрос след контузията в гърба, която получи по време на финала за Купата на Гърция между „червено-белите“ и Панатинайкос. Към момента той продължава да се лекува от травмата, а с тима от Пирея не замина още и Никола Милутинов, тъй като счупи пръста си на Финалната осмица в Ираклион.
Само преди дни опитният специалист потвърди , че се очаква Везенков да бъде облече екипа на „лъвовете“ поне за срещата със скандинавците от група B, но въпросната контузия предотврати въпросните планове. За последно Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе на линия за „трикольорите“ преди 12 месеца.