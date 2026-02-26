БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
жп релси
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Бързият влак от Варна за София е блъснал възрастна жена тази сутрин в Пловдив. Инцидентът е станал около 6:10 часа на стотина метра преди спирката над квартал "Прослав".

По данни на полицията, жената била легнала на релсите преди да бъде блъсната от влака. На място има екип на Второ районно управление. Огледът се извършва от служители на служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта". Предприети са действия за установяване самоличността на жертвата.

Заради инцидента бързият влак от Варна за София престоява на гара Прослав. Движението на влака ще продължи след приключване на следствените действия и разчистване на железния път, съобщават от БДЖ.

#кв. Прослав #жп инцидент #прегазена от влак #блъсната жена #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
1
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
2
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
5
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
6
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Регионални

Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище
Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна България? Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна България?
Чете се за: 04:22 мин.
Жена загина при пожар в Първомай - близките се съмняват, че палежът е умишлен Жена загина при пожар в Първомай - близките се съмняват, че палежът е умишлен
Чете се за: 03:07 мин.
Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско
Чете се за: 00:45 мин.
Бус с ученици катастрофира в столичен квартал Бус с ученици катастрофира в столичен квартал
Чете се за: 00:22 мин.
Отравяне с антифриз е най-вероятната причина за смъртта на лешоядите в Котленско Отравяне с антифриз е най-вероятната причина за смъртта на лешоядите в Котленско
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
Чете се за: 02:02 мин.
Политика
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ