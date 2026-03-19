Омбудсманът организира национална среща заради високите сметки за ток

Омбудсманът Велислава Делчева организира среща на тема: „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“ в петък, съобщиха от институцията.

Поводът са стотиците сигнали от цялата страна за високите сметки за електроенергия, постъпващи в институцията на омбудсмана.Велислава Делчева вече сезира Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката с настояване за проверка и предприемане на необходимите действия за защита на гражданите.

Целта на срещата е да бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия.

В дискусията ще участват служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на КЕВР Пламен Младеновски, председателят на КЗП Александър Колячев, представителите на електроенергийните дружества, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерацията на потребителите в България.