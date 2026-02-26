Пистънс надви Тъндър в битка между лидерите на конференциите

Детройт Пистънс се наложиха над Оклахома Сити Тъндър със 124:116 в двубой между лидерите на двете конференции в НБА. Гостите от Оклахома играха без петима от шестимата си най-добри реализатори, а единственият включил се – Айзея Джо – напусна на полувремето заради удар в бедрото. Въпреки това миналогодишните шампиони успяха да държат темпото през целия мач и спечелиха две от четирите части. Ключов беше последният период, в който Кейд Кънингам води Пистънс до 43-тата победа за сезона при 14 поражения.

Кънингам и Джейлън Дърън записаха по 29 точки, като първият добави 15 борби, а вторият 13 асистенции за дабъл-дабъл. Дънкан Робинсън се включи с още 16 точки. За Тъндър най-резултатен бе Джейлин Уилямс с 30 точки и 11 борби, следван от Кейсън Уолъс с 23 точки, а Арън Уигинс и Джаред Маккейн добавиха по 20.

Денвър Нъгетс спечели с 103:84 срещу Бостън Селтикс. Никола Йокич бе лидер за домакините с 30 точки и 12 борби, докато завръщането на Джейлън Браун не помогна на Селтикс. Браун завърши с дабъл-дабъл – 23 точки и 11 борби, а Дерик Уайт добави 20 точки. Победата изкачи Нъгетс на четвъртото място в Западната конференция с баланс 37-22.

Хюстън Рокетс продължават силната си серия с победа 128:97 над Сакраменто Кингс. Рийд Шепард реализира рекордните за кариерата си седем тройки и приключи с 28 точки, а Алперен Шенгюн постигна трипъл-дабъл – 26 точки, 13 борби и 11 асистенции. За Сакраменто най-добър бе Ръсел Уестбрук с 22 точки, а ДеМар ДеРоузън добави 15, изкачвайки се до топ 20 в ранглистата на всички времена.

Сан Антонио Спърс надиграха Торонто Раптърс със 110:107 като гости. Брандън Инграм пропусна възможност за изравняване в последните секунди, а Виктор Уембаняма овладя борбата за победата на Спърс – 42-и успех за сезона. Девин Васел вкара 21 точки, Де'Арън Фокс добави 20, а Дилан Харпър приключи с 15. За Раптърс Инграм и Иманиуел Куикли записаха по 20 точки, а Скоти Барнс и Якоб Пьолтъл – по 15.

Голдън Стейт Уориърс се наложиха над Мемфис Гризлис с 133:112 благодарение на силно колективно представяне. Всички титуляри и почти всички резерви вкараха двуцифрен брой точки, а Уил Ричард водеше с 21, следван от Брандън Поджемски и Гари Пейтън II с по 19.

В друг двубой Милуоки Бъкс спечелиха драматично срещу Кливланд Кавалиърс със 118:116, въпреки отсъствието на Янис Адетокунбо.