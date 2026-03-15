Лука Дончич донесе драматична победа на Лейкърс срещу Денвър в продължението

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Словенецът оформи трипъл-дабъл и реализира победния кош 0.5 секунди преди края

Лука Дончич донесе драматична победа на Лейкърс срещу Денвър в продължението
Снимка: AP Photo
Лос Анджелис Лейкърс победи Денвър Нъгетс със 127:125 след продължение в един от най-интересните мачове от програмата на НБА. Победата за домакините донесе Лука Дончич, който реализира решаващия кош половин секунда преди края на продължението.

Словенската звезда завърши срещата с 30 точки, 13 асистенции и 11 борби, записвайки осмия си трипъл-дабъл за сезона. Успехът бе пети пореден за Лейкърс, които спечелиха и директния сблъсък срещу Денвър през сезона.

Най-резултатен за тима от Лос Анджелис беше Остин Рийвс с 32 точки, като именно негов кош в последните секунди на редовното време прати мача в продължение. Маркус Смарт добави 21 точки, а Леброн Джеймс се отчете със 17.

В допълнителните пет минути Смарт реализира петата си тройка за вечерта и даде аванс на домакините при 125:123. Никола Йокич изравни 15 секунди преди края, но в следващата атака Дончич реализира труден изстрел от средна дистанция и донесе победата на Лейкърс.

Сръбският център също записа трипъл-дабъл за Денвър – 24 точки, 16 борби и 14 асистенции, което е 27-и подобен мач за него през сезона.

В другите срещи от нощта Сан Антонио Спърс победи Шарлът Хорнетс със 115:102, след като Виктор Уембаняма се отличи с 32 точки, 12 борби, 8 асистенции и 4 чадъра.

Орландо Меджик спечели за седми пореден път, надделявайки над Маями Хийт със 121:117, като Паоло Банкеро записа 27 точки, 8 борби и 7 асистенции.

Бостън Селтикс се наложи над Вашингтон Уизардс със 111:100, а Немияш Кета беше най-резултатен с 24 точки и 10 борби.

Атланта Хоукс продължи отличната си серия и разгроми Милуоки Бъкс със 122:99, като Си Джей МакКолъм отбеляза 30 точки, а Джейлън Джонсън записа трипъл-дабъл.

В останалите срещи Филаделфия 76ърс победи Бруклин Нетс със 104:97, а Сакраменто Кингс се наложи над Лос Анджелис Клипърс със 118:109.

#НБА 2025/2026 #Лука Дончич

