Джейлън Браун отбеляза 41 точки при успеха на Бостън Селтикс над Финикс Сънс

Бостън Селтикс постигна домакински успех срещу Финикс Сънс със 120:112 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Джейлън Браун вкара 18 от 41-те си точки в заключителната четвърт, за да помогне на тима си да преодолее изоставане със 108:111 четири минути преди края. Така Селтикс заемат второто място в Източната конференция с баланс 45-23 и се доближиха на само 3 победи от лидера Детройт Пистънс. Сънс са седми на Запад с баланс 39-29 и за момента се намират извън местата за директно участие в плейофите.

Джейлън Браун добави 7 борби към 41-те си точки, а Джейсън Тейтъм записа 21 точки в петия си мач, откакто се завърна от тежка контузия, заради която пропусна първите 62 срещи от редовния сезон. Дерик Уайт, който преди двубоя беше награден с приза за защитник на месец февруари в Източната конференция, завърши с 21 точки, а Пейтън Причард вкара 5 тройки и общо 19 точки.

За Финикс най-резултатен беше Девин Букър с 40 точки, Джейлън Грийн добави 21 точки и 7 борби, а Хейуд Хайсмит се отчете с 16 точки.

Вторият в Западната конференция Сан Антонио Спърс спечели 50-ия си мач за сезона, надигравайки Лос Анджелис Клипърс със 119:115 като гост. Голямата звезда на калифорнийци Кауай Ленард изгледа срещата от пейката заради контузия в коляното, а без него тимът му се смъкна до баланс 34-34. Клипърс продължават битката си за местата, даващи право на директно класиране за плейофите, но това изглежда все по-малко вероятно.

Стефон Касъл поведе Спърс с 23 точки, 8 асистенции и 7 борби, Виктор Уембаняма записа дабъл-дабъл от 21 точки и 13 борби, Девин Васел вкара 4 тройки и общо 20 точки, а Де'Арън Фокс завърши с 18.

За Клипърс най-добър беше Дариъс Гарланд с 25 точки и 10 асистенции, Джордан Милър се включи с 22 точки и 9 борби, влизайки от пейката, а Бенедикт Матърин отбеляза 16 точки.

Воденият от Лука Дончич отбор на Лос Анджелис Лейкърс победи Хюстън Рокетс с 100:92 в битка за третото място на Запад. Словенецът вкара 36 точки при стрелба 14 от 27 и наниза две ключови тройки подред в края на третата четвърт, с които даде аванс от 83:80 на тима си, след като на полувремето калифорнийци изоставаха с 51:57. Дончич също така вече е с 216 отбелязани далечни стрелби от началото на кампанията и се нуждае от още 10, за да изравни клубния рекорд, поставен от Д'Анджело Ръсел през сезон 2023/24.

ЛеБрон Джеймс допринесе за успеха на Лейкърс с 18 точки, а Остин Рийвс добави 15, но пропусна и осемте си опита от тройката.

Джабари Смит Джуниър бе най-резултатен за Хюстън с 22 точки и 8 борби, Амен Томпсън добави 19 точки и 12 борби за дабъл-дабъл, а Кевин Дюрант записа 18 точки.

Кристапс Порзингис изигра най-силния си мач с екипа на Голдън Стейт Уориърс при успеха със 125:117 срещу Вашингтон Уизардс. Стив Кър стана четвъртият най-бърз треньор в историята на НБА, който достига до 600 победи, правейки го в 943 мача от редовния сезон.

Калифорнийци за пореден път бяха без звездите си Стеф Къри, Джими Бътлър и Ал Хорфърд, но отпочиналият Кристапс Порзингис поведе отбора към победата с 30-те си точки. Де'Антъни Мелтън добави 27 при стрелба 12 от 17 от игра, а Ги Сантос се отчете с 18 точки.

Трима играчи отбелязаха по 21 точки за Уизардс - Трей Йънг, Билал Кулибали и Уил Райли.

С трипъл-дабъл Джош Гиди донесе разгромна победа на Чикаго Булс срещу Мемфис Гризлис със 132:107. 23-годишният гард записа четвъртото си постижение с над 10 в три различни показателя в последните пет срещи. Това го поставя на трето място за най-много трипъл-дабъли през сезона, единствено след Никола Йокич (с 27 за Денвър Нъгетс) и Джейлън Джонсън (с 13 за Атланта Хоукс).

Матас Бузелис отбеляза 29 точки и 7 борби за Чикаго, Тре Джоунс добави 17 точки, а Джош Гиди завърши с 16 точки, 15 борби и 13 асистенции.

За Гризлис Седрик Кауърд се отчете със 17 точки, а Джейлън Уелс и Тейлър Хендрикс добавиха по 16.

Никейл Алекзандър-Уокър беше ключов с 41-те си точки за успеха на Атланта Хоукс над Орландо Меджик със 124:112, Зайън Уилямсън отбеляза 27 точки и неговият Ню Орлиънс Пеликанс надигра Далас Маверикс със 129:111, а Портланд Трейл Блейзърс се наложи над Бруклин Нетс със 114:95 в последния мач от вечерта.