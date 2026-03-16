Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Торонто Раптърс победи Детройт Пистън и сложи край на серията му от три поредни успеха

Торонто увеличи шансовете си за директно участие в плейофите, изкачвайки се на шестата позиция в класирането с баланс 38-29.

Торонто Раптърс победи Детройт Пистън и сложи край на серията му от три поредни успеха
Торонто Раптърс победи лидера в Източната конференция Детройт Пистънс със 119:108 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Така канадският тим сложи край на серията от три поредни успеха на „буталата“, като същевременно увеличи собствените си шансове за директно участие в плейофите, изкачвайки се на шестата позиция в класирането с баланс 38-29. Пистънс са първи с 48-19 и, заедно с Бостън Селтикс и Ню Йорк Никс, вече гарантираха своите места в плейофите на НБА.

Брандън Инграм поведе Торонто с 34 точки, а Ар Джей Барет допринесе с 27. Якоб Пьолтъл записа дабъл-дабъл от 21 точки и 18 борби, а Скоти Барнс беше близо до трипъл-дабъл, завършвайки срещата с 14 точки, 10 борби и 8 асистенции.

За Детройт Кейд Кънингам записа 33 точки и 9 асистенции, Тобаяс Харис добави 21 точки, а Джейлън Дърън - 20 точки и 11 борби.

Оклахома Сити Тъндър спечели осмия си пореден двубой, надигравайки Минесота Тимбъруулвс със 116:103. Шей Гилджъс-Алекзандър едва успя да спаси рекордната си серия от мачове с поне 20 отбелязани точки, като до заключителната четвърт имаше едва 10. Канадецът влезе отпочинал при 7:10 оставащи минути, а при 1:46 до края Антъни Едуардс извърши нарушение при успешна стрелба на Гилджъс-Алекзандър, а звездата на Тъндър вкара и от линията, за да приключи срещата с точно 20 точки. С това серията му от поредни мачове с поне 20 беше удължена на 128, след като през седмицата подобри рекорда на Уилт Чембърлейн от 126.

За тима Оклахома Сити, който вече е с баланс 53-15, Чет Холмгрен беше най-резултатен с 21 точки и 9 борби, Айзея Джо записа 20, а Алекс Карузо - 17. Шей Гилджъс-Алекзандър добави и 10 асистенции към 20-те си точки за дабъл-дабъл, а Джаред Маккейн вкара 5 тройки за общо 15 точки.

За Тимбъруулвс Джулиъс Рандъл се отчете с 32 точки и 7 борби, Антъни Едуардс завърши с 19 точки, Айо Досунму вкара 18, а Донте ДиВинченцо - 16 точки и 9 борби.

Янис Антетокумпо поведе Милуоки Бъкс към успеха срещу Индиана Пейсърс със 134:123. Гръцката звезда на „елените“ записа 31 точки, 14 борби и 8 асистенции преди да напусне играта с контузия след неприятно приземяване при забивка в края на третата част. В мач, в който играчите на Индиана допуснаха 18 грешки - с 9 повече от Милуоки, но до полувремето останаха конкурентни. В заключителната четвърт обаче домакините от щата Уисконсин тотално доминираха, започвайки я със серия от 15:3, за да си осигурят преднина от 18 точки.

Боби Портис се отчете с 29 точки и 10 борби за Бъкс, а Райън Ролинс добави 20 точки и 7 асистенции.

За Пейсърс Арън Несмит бе най-резултатен с 32 точки, Джей Хъф добави 16, а Джарес Уокър - 14 точки и 8 борби.

Ню Йорк Никс надигра Голдън Стейт Уориърс със 110:107 в пореден двубой, в който калифорнийци не можеха да разчитат на нито едно от големите имена в състава си. Въпреки отсъствието на Стеф Къри, Джими Бътлър, Дреймонд Грийн, Кристапс Порзингис и Ал Хорфърд, „воините“ успяха да запазят интригата до самия край на срещата, преди Оу Джи Ануноби да я затвори с два точни опита от наказателната линия.

Джейлън Брънсън поведе Никс с 30 точки и 9 асистенции, Карл-Антъни Таунс допринесе със 17 точки и 12 борби, а Оу Джи Ануноби и Джордан Кларксън записаха по 14 точки.

За Уориърс Брандън Поджемски вкара 25 точки, Куинтън Пост отбеляза 4 тройки за общо 22 точки, Ги Сантос записа 20 точки и по 7 борби и асистенции, а Гари Пейтън II - 19 точки.

ДеМар ДеРоузън изигра най-силния си мач през сезона с 41 точки и 11 асистенции, донасяйки победата на Сакраменто Кингс срещу Юта Джаз със 116:111. Прешъс Ачуива добави 20 точки и 11 борби в битката между последните два отбора в класирането на Западната конференция, а Килиан Хейс завърши с 16 точки и 8 борби.

За Юта Коди Уилямс записа 34 точки и по 7 борби и асистенции, Брайс Сенсабо се отчете с 22 точки, а Айзея Колиър вкара 21 точки.

Новобранецът Купър Флаг изведе Далас Маверикс до успех срещу Кливланд Кавалиърс със 130:120. Избраният под номер 1 в драфта през миналата година играч записа 27 точки и 10 асистенции, а Наджи Маршал добави 25, за да може техният отбор да си отмъсти за разгромното поражение от същия съперник, допуснато два дни по-рано.

За Кавалиърс най-резултатни бяха Донован Мичъл с 26 точки и 11 асистенции, и Макс Струс с 24 точки и 8 борби.

В последната среща от вечерта Филаделфия 76ърс победи Портланд Трейл Блейзърс със 109:103 без звездите си Джоел Ембийд, Тайрийз Макси и Кели Убре Джуниър, които са контузени. В тяхно отсъствие Куентин Граймс поведе Сиксърс с 31 точки, а Джъстин Едуардс добави 21.

За Порлтанд Дени Авдия записа 25 точки и 9 асистенции, а Джерами Грант се отчете с 20 точки.

