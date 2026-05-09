Сан Антонио Спърс и Ню Йорк Никс постигнаха победи в плейофите на НБА

Виктор Уембаняма реализира 39 точки, спечели 15 борби и направи пет чадъра при победата на Сан Антонио Спърс над Минесота Тимбъруулвс със 115:108 в третия мач между двата тима от полуфиналната плейофна серия в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА). По този начин Сан Антонио направи обрат и вече води с 2:1 победи в двубоя.

Де'Аарон Фокс добави 17 точки, а Стефън Касъл се отчете с 13 точки и 12 асистенции за победителите. Антъни Едуардс отбеляза 32 и спечели 14 борби, като бе лидер на Минесота. Наз Райд завърши с 18 точки и девет борби от пейката, а Джейдън Макданиелс приключи със 17 точки за домакините. Четвъртият двубой между двата тима е в неделя отново в Минеаполис.

Виктор Уембаняма стана едва четвъртият играч в НБА, който вкарва поне 35 точки, прави 15 борби и пресича пет топки след легендите Карим Адбул-Джабар, Хакийм Олайджуон и Шакийл О'Нийл.

Джейлън Браун отбеляза 33 точки за гостите от Ню Йорк Никс, които победиха Филаделфия Севънтисиксърс със 108:94 и вече водят в серията с 3:0 успеха. На тях им трябва само още една победа, за да продължат напред, като нито един отбор от НБА не е правил обрат от 0:3 в плейофна серия до момента. Микал Бриджис отбеляза 23 точки, а Ландри Шеймет се отличи с 15 за победителите, които бяха без контузения Оу Джи Ануноби. Четвъртият двубой ще бъде в неделя във Филаделфия.

"Всичко, което може да опитаме е да спечелим следващия мач и да видим какво ще се случи", коментира треньорът на Филаделфия Ник Нърс.

Кели Оубър Джуниър поведе Филаделфия с 22 точки, докато Тайръз Макси добави 17, а Пол Джордж - 15. За тима в игра се завърна центърът Джоел Ембийд, който завърши с 18 точки, но спечели само 6 борби.