Ню Йорк Никс е на финал в Източната конференция

Майлс БакБрайд вкара седем от деветте си опита за стрелба от зоната за три точки за своите 25 точки, а Джейлън Брънсън добави още с тройки и общо 22 пункта при победата на Ню Йорк Никс срещу Филаделфия със 144:114. Така тимът спечели серията категорично с 4:0 победи и ще бъде на финал в Източната конференция, където чака победителя от двубоя между Детройт Пистън и Кливланд Кавалиърс. Това е втори пореден финал за тима от Ню Йорк в конференцията. Джош Харт помогна за успеха със 17 точки, а Ландри Шамет - с 12. Карл-Антъни Таунз се отличи със 17 точки и 10 борби за Никс. Джоел Ембийд от Филаделфия завърши мача с 24 точки, Тайръз Макси се отчете със 17.

Антъни Едуърдс вкара 16 от своите 36 точки в четвъртата четвърт за победата на Минесота Тимбъруулвс срещу Сан Антонио Спърс със 114:109. По този начин тимът изравни резултата 2:2 в серията и битката ще остане отворена до самия край, като е възможно да се изиграят и седем срещи. Минесота се възползва и от изгонването на центъра на Спърс Виктор Уембаняма за удар с лакът във втората четвърт на мача. Наз Райд допринесе за успеха с 15 точки от пейката, като той бе ударен с лакът в лицето от Уембаняма, което доведе до изгонването от игра на френския баскетболист.

Джейдън МакДенийлс отбеляза 14, Джулиус Рандъл - 12, Рюди Гобер записа 11 точки и 13 борби, а Айо Досумну добави 10.

Де'Аарон Фокс и резервата Дайлън Харпър реализираха по 24 точки всеки, а Стефън Касъл добави 20 за Сан Антонио. Девин Васел завърши с 14, а Уембаняма бе с четири точки, четири борби и без чадър за своите 12 минути игра.

"Не съм очаквал те да се откажат. Спечелиха мач от серията си срещу Детройт без Уембаняма, така че са много, много добър отбор", коментира треньорът на Тимбъруулвс Крис Финч.

Петият двубоя между двата тима е във вторник в Сан Антонио.

"Доволен съм, че Уембаняма взе нещата в свои ръце. Не затова, че удари Наз Райд, искам да бъда много ясен. Радвам се, че Наз е окей и не исках да последва удар. Но Уемби трябваше да се защити сам, ако никой друг не го прави", каза за инцидента треньорът на Спърс Мич Джонсън.

Полуфинални плейофи в Националната баскетболна асоциация на САЩ

и Канада (играе се до четири победи):

Източна конференция:

Филаделфия - Ню Йорк Никс - 114:144

* Ню Йорк спечели серията с 4:0 победи.

Западна конференция:

Минесота - Сан Антонио - 114:109

* Има равенство в серията от 2:2 победи.