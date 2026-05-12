Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
ЛеБрон Джеймс: Не знам как изглежда бъдещето ми

Спорт
Баскетболистът все още не е решил дали ще играе през следващия сезон.

ЛеБрон Джеймс
Снимка: БТА
Звездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс отговори на въпрос за бъдещето си след загубата на Лейкърс със 110:115 от Оклахома Сити в четвърти мач от четвъртфиналите на плейофите на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Договорът на 41-годишния играч с Лейкърс изтича в края на сезона.

„Моето бъдеще? Не знам, очевидно. Все още сме под емоция от тази загуба. Точно сега не знам какво ми носи бъдещето. Никога не съм бил трета опция в живота си, така че възможността да процъфтявам в тази роля за известно време и след това да се върна към това, с което съм свикнал... беше доста страхотна. Нямам какво да доказвам в тази лига... Направих всичко, видях всичко. Само възможността да се състезавам и да се опитвам да спечеля шампионати е мотивиращ фактор. Винаги е било така“, заяви Джеймс след срещата.

Оклахома Сити спечели и четирите мача от серията (4:0) и се класира за финал в Западната конференция на НБА, където ще играе срещу победителя от серията Сан Антонио Спърс - Минесота Тимбърулвс (2:2).

