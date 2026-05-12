Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е обвинен за пране на пари

След края на тридневното примирие в Украйна - нови руски атаки и нов вътрешнополитически удар срещу президента Володимир Зеленски, в момент, в който растат очакванията за подновяване на преговорите за край на войната с Русия. Бившият началник на кабинета на президента, негова дясна ръка и главен преговарящ с Русия - Андрий Ермак, беше официално обвинен в рамките на по-голямо разследване за пране на пари. Разследващите ще искат той да бъде задържан или да плати гаранция от близо 3 и половина милиона евро. Според анализатори рисковете за Зеленски може да не са само репутационни.

Макар и неназован по име, Андрий Ермак вече е обвиняем. Това стана в рамките на разследване за пране на пари, чието начало сложи край и на кариерата на Ермак като началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски в края на миналата година. Бившият втори най-влиятелен човек в Украйна отрече обвиненията.

Андрий Ермак, бивш началник на кабинета на Володимир Зеленски: „Няма да коментирам нищо сега. Ще говоря когато приключат действията на разследващите. Не притежавам никаква къща. Имам само един апартамент."

Ермак, още един приближен на Зеленски, бивш вицепремиер и още трима души са обвинени за изпирането на 10 и половина милиона долара чрез строежа на елитен комплекс от няколко частни резиденции, в Козин, предградие на Киев. Разследващите подозират, че част от парите за строежа на комплекса „Династия" са дошли от корупционни схеми в украинския ядрен оператор Енергоатом. Разследващите отрекоха информации, че в схемата под името Вова, фигурира и самият Зеленски.

Семен Кривонос, директор на Антикорупционнота бюро на Украйна: „Украинският президент не фигурираше и не фигурира в рамките на досъдебното разследване."

Според анализатори, рисковете за президента не са отминали.

Володимир Фесенко, политически анализатор: „Целият този случай е тиктакаща бомба за президента Зеленски. Тя може да не експлодира сега, а по-късно. Днес Зеленски е президент на Украйна и не може законно да бъде обект на разследване. Той има имунитет, но въпреки това репутационните рискове за него се повишават."

Русия нанесе нови мащабни удари срещу шест области и столицата Киев след края на тридневното примирие. Поне един човек е загинал. Зеленски каза, че се готват за нови атаки и обвини Русия, че не иска войната да спре. От Кремъл обаче отново подхраниха надеждите, че се готви нов кръг преговори.

Дмитри Песков, говорител на Кремъл: „Постигнатото досега дава основание да се смята, че се приближаваме към завършване на мирния процес. Но в този момент не е възможно да коментирам конкретни подробности в този контекст."

Украйна беше и една от темите във фокуса на срещата на министрите на отбраната на Европейския съюз в Брюксел. Според „Политико", от Киев са предложили на Европa да се включи в преговорите за мир, като помогне за взаимно спиране на атаките срещу летищата на двете страни. Това би дало на европейските дипломати конкретна роля в процеса, който към момента се координира от Съединените щати и е в задънена улица.