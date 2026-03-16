Състезателят на Мемфис Гризлис Санти Алдама ще се подложи на операция на коляното, съобщиха от клуба от Националната баскетболна асоциация (НБА).

От ръководството на тима уточниха, че 25-годишният испански национал ще претърпи артроскопска процедура, както и ще получи ортобиологична инжекция, за да се справи с продължаващия дискомфорт в дясното коляно.

След хирургическата интервенция ще бъде направена и по-точна прогноза за възстановяването му, като от клуба очакват Алдама да се завърне напълно здрав.

Испанецът пропусна последните 17 мача на Мемфис заради контузията. През настоящия сезон той е взел участие в 43 срещи, в които записва средно 14 точки, 6.7 борби и 2.9 асистенции на мач.