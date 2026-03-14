Джейлън Брънсън изведе Ню Йорк Никс до победа срещу Индиана Пейсърс

Чете се за: 03:02 мин.
Обзор на мачовете в НБА.

Джейлън Брънсън реализира 29 точки и подаде 9 асистенции за победата на Ню Йорк със 101:92 срещу домакина Индиана в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.

Оу Джи Анъноби добави още 25 точки, а съотборникът му Мичъл Робинсън се отличи с 12 пункта и 22 борби в полза на Никс. Отборът от Индианаполис записа 12 последователна загуба в Лигата. Джейрейс Уокър беше най-резултатен за Пейсърс с 18 точки,а Арън Нейсмит добави още 12.

Ню Йорк имаше аванс от две точки в края на третата четвърт, а в самото начало на последния период направи пет безответни точки.

@nba Quick rewind. Full recap. Here’s everything from tonight’s @New York Knicks vs. @Pacers recap #NBA #basketball #Pacers #Knicks ♬ original sound - NBA

Детройт се наложи със 126:110 като домакин срещу Мемфис. Джейлън Дърън реализира 30 точки и овладя 13 топки под кошовете, докато неговият съотборник Кейд Кънингам се отличи със 17 точки и 15 асистенции.

Джейвън Смол завърши с 23 точки за отбора на Гризлис, който не можеше да разчита на някои от контузените си баскетболисти. Ти Джеръм добави още 21 пункта за Мемфис.

Кливланд се наложи със 138:105 над домакина Далас. Еван Моубли реализира рекордните за изявите си през сезона 29 точки, като 23 от тях дойдоха в първата половина от срещата. Донован Мичъл приключи с 24 точки и 8 завършващи подавания.

Кандидатът за новобранец на годината в НБА Купър Флаг се отличи с 25 точки.

Торонто се наложи със 122:115 на свой терен срещу Финикс. Брендън Ингам има най-голям принос за успеха на домакините със своите 36 точки, а съотборникът му Ар Джей Барет добави още 22 пункта за Раптърс.

Джейлън Грийн се отличи с 34 точки в полза на тима на Сънс, който беше в серия от четири поредни успеха в Лигата. Девин Букър вкара 31 точки за състава от щата Аризона.

Торонто изоставаше с 10 точки в самото начало на четвъртата част, но успя да завърши двубоя със серия от 27:10 в своя полза и да обърне развоя на събитията.

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
2
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
3
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
4
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
5
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
6
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Баскетбол

Кайла Хилсман замени Стефани Костович в състава на България за мача с Украйна
Кайла Хилсман замени Стефани Костович в състава на България за мача с Украйна
Георги Димов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:25 мин.
Солиден Милър-Макинтайър, Цървена звезда спря шампиона на Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 04:30 мин.
Берое издържа срещу Шумен
Чете се за: 03:37 мин.
Черно море продължава под пара в НБЛ
Чете се за: 03:02 мин.
Шей Гилджъс-Александър подобри 63-годишен рекорд на Уилт Чембърлейн
Чете се за: 04:32 мин.

Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" у...
Публикуваха за обществено обсъждане промените в наредбата за...
89% от левовете са изтеглени от обращение
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
