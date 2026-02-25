БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Павлин Иванов: Всеки от нас с радост идва в националния тим

Националите имат мачове срещу Норвегия на 27 февруари (петък) от 21:00 часа и срещу Армения на 2 март (понеделник) от 18:15 часа.

Павлин Иванов
Снимка: FIBA
Слушай новината

Националният отбор по баскетбол за мъже на България се подготвя за две гостувания от предквалификациите за Евробаскет 2029. Националите имат мачове срещу Норвегия на 27 февруари (петък) от 21:00 часа и срещу Армения на 2 март (понеделник) от 18:15 часа.

Капитанът на тима Павлин Иванов изрази очакванията си за предстоящите двубои от група B на пресявките.

"Атмосферата в отбора е, както винаги, страхотна. Всеки от нас с радост идва в националния тим, защото през годините успяхме да изградим много добра химия помежду си", заяви Иванов за официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

"Лично аз се чувствам готов. Полагам много усилия и за мен най-важното е да играя с енергия и концентрация. Останалото ще се нареди", каза още той.

"Очаквам тежки мачове. Отборите, които са ни съперници, може да не са сред най-добрите в Европа, но със сигурност не трябва да бъдат подценявани. Преди години ни се случи точно това срещу Норвегия, а в предишния мач срещу Армения, както видяхте, не бяхме особено убедителни в победата", добави Павлин Иванов.

#Павлин Иванов

