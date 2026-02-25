Павлин Иванов: Всеки от нас с радост идва в националния тим

Националният отбор по баскетбол за мъже на България се подготвя за две гостувания от предквалификациите за Евробаскет 2029. Националите имат мачове срещу Норвегия на 27 февруари (петък) от 21:00 часа и срещу Армения на 2 март (понеделник) от 18:15 часа.

Капитанът на тима Павлин Иванов изрази очакванията си за предстоящите двубои от група B на пресявките.

"Атмосферата в отбора е, както винаги, страхотна. Всеки от нас с радост идва в националния тим, защото през годините успяхме да изградим много добра химия помежду си", заяви Иванов за официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

"Лично аз се чувствам готов. Полагам много усилия и за мен най-важното е да играя с енергия и концентрация. Останалото ще се нареди", каза още той.