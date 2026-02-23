БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Любомир Минчев избра състава на България за мачовете с Норвегия и Армения

от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
13 баскетболисти попаднаха в разширения състав.

Павлин Иванов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на България Любомир Минчев избра група от 13 състезатели, които ще се подготвят за мачовете от предквалификациите за Евробаскет 2029. На “лъвовете” предстоят двубои като гости срещу Норвегия на 27 февруари от 21.00 ч. и срещу Армения на 2 март от 18.15 ч.

Ето кои са играчите, избрани от наставника Любомир Минчев:

Дий Бост (Ал Араби, Катар)
Константин Тошков (Балкан)
Георги Герганов (Ботев 2012 Враца)
Павлин Иванов (Спартак Плевен)
Александър Стоименов (Нови сад, Сърбия)
Мирослав Васов (Рилски спортист)
Христо Бъчков (Рилски спортист)
Иван Алипиев (Римини, Италия)
Йордан Минчев (Кемниц, Германия)
Димитър Димитров (Балкан)
Цветомир Чернокожев (Черно море Тича)
Емил Стоилов (Сант Антони, Испания)
Александър Везенков (Олимпиакос, Гърция)

По-късно днес от 18:00 часа тренировката на представителния тим ще бъде открита за медии.

Лагерът на националите стартира днес и ще продължи до 26 февруари в Ботевград, след което отборът ще замине за Норвегия. След това директно оттам отборът ще се отправи към Армения на 28-ми.

Националите ще се завърнат в България на 3 март.

България има 1 победа в група B на предквалификациите за Евробаскет 2029, като заема второ място в класирането.

