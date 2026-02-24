Баскетболната националка Кайла Хилсман подписа с испанския Валенсия

Кайла Хилсман продължава в нов отбор, който е трети за нея в рамките само на един сезон. Българската националка осъществи сериозен трансфер и ще продължи своята кариера в Испания. Американката с български паспорт е най-новото попълнение в състава на Валенсия, анонсираха официално от клуба. Договорът на Хийлсман е до края на сезон 2025/2026. Очаква се тя да започне тренировки с доскорошния участник в Евролигата.

Хилсман старира сезона с Цървена звезда, но не изкара дълъг период в сръбския клуб, като изигра само 2 мача. След това се озова в Съчуан, където не се нуждаеше от много време за адаптация в редиците на китайките и определено доминираше. Родната националка записа средни показатели от 17.7 точки, 8.5 борби и 2.0 асистенции за 22 срещи в китайския елит.

Досега кариерата на 29-годишната състезателка преминава още през израелските Макаби Хайфа и Макаби Рамат Ган, турските Анталия 07, Измит и Бешикташ, полския Познан, руския Динамо Москва, унгарски МТК Будапеща, китайския Пекин Грейт Уол и мексиканския Фуерса Рехия Монтерей, както и през Чикаго Скай в WNBA.

196-сантиметровата баскетболистка е бивша възпитаничка на Тексас A&M Юнивърсити, като играе във въпросното учебно заведение между 2014 и 2018 година.