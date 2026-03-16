Йордан Минчев и Кемниц спечелиха гостуването си на Рощок в германското първенство

Българският национал Йордан Минчев и неговият клубен отбор Кемниц постигнаха победа като гости на Рощок със 78:73 в мач от 24-ия кръг на германския баскетболен шампионат.

Това е 11-и успех за Кемниц през сезона, като тимът заема 11-ото място във временното класиране с баланс от 11 победи и 12 загуби.

Минчев прекара 28 минути на паркета, в които се отчете с 6 точки, 10 борби и 1 асистенция, допринасяйки за успеха на своя отбор.

Най-резултатен за победителите беше Кори Дейвис, който реализира 23 точки, към които добави 3 борби и 4 асистенции.

В следващия си двубой Кемниц ще гостува на Фехта на 21 март, а седмица по-късно ще приеме Олденбург.