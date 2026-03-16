Иван Алипиев и Римини спечелиха първия си трофей в италианската Серия А2

Иван Алипиев и Римини триумфираха с Купата на италианската Серия А2. Българинът и неговите съотборници сразиха Верона със 77:58 на финала, който се изигра именно в тяхната зала.

Националът на България се включи от резервната скамейка и остана в игра 16 минути. За това време българският национал не успя да се разпише, като остави на сметката си 5 борби. При стрелбата си крилото бе 0/6 от средна дистанция.

Това е първи подобен трофей в историята на Римини.

„Раците“ взеха минимално предимство след първото полувреме, спечелено с 38:34. При подновяването на играта Римини вдигна оборотите, а с това и разликата, за да сложи край на интригата.