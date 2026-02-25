БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев

от БНТ , Източник: БТА
Не са възлагани каквито и да било ангажименти или правомощия на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) от страна на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), съобщават за БТА от дирекцията. От „Гранична полиция“ допълват, че нямат сключени споразумения за съвместна дейност с НАКЗТ.

От "Гранична полиция" допълват, че през ноември 2024 г., поради необходимост, при изпълнение на дейност от служители на регионалната дирекция в Драгоман за пресичане на незаконна дейност по линия „нелегална миграция“ в близост до хижа „Петрохан“, на основание на член от закона за МВР от страна на неправитествената организация е бил предоставен дрон с термовизионно наблюдение. От ГДГП уточняват, че при оказаното еднократно съдействие на НАКЗТ няма възникнали инциденти.

Също така в регионалната дирекция в Драгоман не са регистрирани сигнали за превишени правомощия от страна на организацията на Ивайло Калушев.

#неправителствена организация #ангажименти #хижа Петрохан # Ивайло Калушев #Главна дирекция „Гранична полиция“ #дрон

