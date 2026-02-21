Любомир Минчев: Не можем да говорим за подценяване, това изобщо не стои на дневен ред

Любомир Минчев изключи българският национален отбор да подцени мачовете срещу Норвегия и Армения във втория игрови прозорец от първия етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Селекционерът на българите все още не наясно колко играчи ще присъстват за първата тренировка на лагера в Ботевград, който ще стартира 23 февруари (понеделник).

В интервю за Bgbasket.com опитният специалист отбеляза, че няма очаквания за предстоящите срещи в пресявките, имайки предвид краткото време за работа. Минчев коментира предстоящия сбор на националния отбор в Ботевград в понеделник. Във втория игрови прозорец от първия етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029, България гостува на Норвегия на 27 февруари в Хьофнес, а на 2 март има визита на Армения в Ереван.

Селекционерът на българите все още не наясно колко играчи ще присъстват за първата тренировка на 23 февруари.

"Ще има някои, които ще закъснеят за първото занимание. Някои от тях имат мачове в първенства и финали за купи в неделя. Те трябва да се приберат. Не е нормално още на другия ден да се включат в тренировъчния процес. Не мога да кажа колко ще присъстват на първата тренировка на този етап. Надявам се всичките повикани играчи да могат да дойдат, а не в последния момент да се правят непланирани рокади. Все пак е важно и здравето на играчите", каза Минчев.

Запитан какви са очакванията му за мачовете с Норвегия и Армения, той отговори:

"Не знам какво да очаквам. Когато имаш по-малко време за работа, не можеш да говориш много за очаквания. Едно е какви са нашите желания, но съвсем друго е, когато говорим за очаквания. Имаме три дни за подготовка и на четвъртия тръгваме. Ако дойде един от играчите (б.а. – Александър Везенков), ще е без тренировка. Важното е да са здрави."

"Не можем да говорим за подценяване, не сме някаква класа, за да подценяваме един или друг. За мен това изобщо не стои на дневен ред", добави Минчев.

Представителният ни отбор има 1 победа в група B на предквалификациите за Евробаскет 2029, като заема второ място в класирането.

Той няма да може да разчита на Борислав Младенов за срещите с Норвегия и Армения. Причината е, че играчът на Виена е контузен.

„Борислав Младенов е контузен. Видях, че е играл за Виена през миналия уикенд и се чухме, за да го видя как е. Той беше ядосан и каза, че е получил друга контузия“, уточни Минчев.

Селекционерът сподели и впечатленията си от турнира за Купата на България до този момент.