Борислав Младенов отпада от състава на България за мачовете с Норвегия и Армения

Българският национален отбор ще се лиши от услугите на една от своите основни фигури за втория игрови прозорец от откриващия етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Българите няма да разчитат на Борислав Младенов. Това разкри селекционерът Любомир Минчев за BGbasket.com. Причината е, че играчът на Виена е контузен, което го вади от сметките на „лъвовете“ за мачовете с Норвегия и Армения в група B.

„Има някои играчи, които няма да са на линия за тези мачове. Борислав Младенов е контузен. Видях, че е играл за Виена през миналия уикенд и се чухме, за да го видя как е. Той беше ядосан и каза, че е получил друга контузия“, уточни Минчев.

Както знаем, българският национал се завърна в игра за австрийците в края на миналата седмица след месец и половина отсъствие. Крилото намери място в разширения състав, обявен в началото на февруари, но заради травмата няма да може да вземе участие в предстоящите след дни срещи. Припомняме, че Младенов бе сред най-добрите за „трикольорите“ в първия игрови прозорец от предварителните пресявки.

Представителният ни тим ще има визита на норвежците на 27 февруари в Хьофнес, докато на 2 март ще гостува на арменците в Ереван.