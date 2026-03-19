Рецитал на Лука Дончич при успеха на Лейкърс над Хюстън

Ел Ей Лейкърс постигна седма поредна победа в НБА, след като надви Хюстън Рокетс със 124:116 като гост в поредна среща от редовния сезон.

Лука Дончич продължи с изключителното си представяне напоследък, като остана на борба от трипъл-дабъл - 40 точки, 9 овладени топки под ринга и 10 асистенции. ЛеБрон Джеймс помогна с 30 пункта, а Остин Рийвс и Деандре Ейтън допринесоха съответно с по 14 и 16 точки.

За Рокетс Алперен Шенгюн и Еймен Томпсън се отчетоха с дабъл-дабъли - Шенгюн завърши с 27 точки и 10 асистенции, а Томпсън с 26 пункта и 11 борби. Джабари Смит-младши и Кевин Дюрант прибавиха по 18 точки, като Дюрант е вече на 51 пункта от петия при реализаторите на всички времена - легендата Майкъл Джордан, който има 32 292 на сметката си.

В класирането на Запад Лейкърс е трети с баланс 44-25, докато Хюстън е на пета позиция с 41 победи и 27 загуби. В следващите си мачове тексасци приемат Атланта Хоукс, които са в серия от 11 последователни успеха, докато калифорнийци гостуват на Маями Хийт.

Останалите резултати:

Бостън Селтикс - Голдън Стейт Уориърс 120:99

Бруклин Нетс - Оклахома Сити Тъндър 92:121

Индиана Пейсърс - Портланд Трейл Блейзърс 119:127

Чикаго Булс - Торонто Раптърс 109:139

Минесота Тимбъруулвс - Юта Джаз 147:111

Ню Орлиънс Пеликанс - Ел Ей Клипърс 124:109

Мемфис Гризлис - Денвър Нъгетс 125:118

Далас Маверикс - Атланта Хоукс 120:135