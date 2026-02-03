БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Любомир Минчев обяви състава на България за предквалификациите за европейското

Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
„Лъвовете“ ще имат мачове като гости срещу Норвегия на 27 февруари, както и срещу Армения на 2 март.

Любомир Минчев
Снимка: Startphoto.bg
25 баскетболисти попаднаха в състава на мъжкия национален отбор на България за предквалификациите за следващото европейско първенство, които ще бъдат в края на февруари и в началото на март. „Лъвовете“ ще имат мачове като гости срещу Норвегия на 27 февруари, както и срещу Армения на 2 март.

Ето кои са играчите, избрани от наставника Любомир Минчев:

Коди Милър-Макинтайър (Цървена Звезда), Дий Бост (Ал Араби, Катар), Деян Карамфилов (Рилски спортист), Константин Тошков (Балкан), Лъчезар Тошков (Миньор 2015), Мартин Русев (Спартак Плевен), Георги Герганов (Ботев 2012 Враца), Павлин Иванов (Спартак Плевен), Станислав Хинков (Ботев 2012 Враца), Александър Стоименов (Нови сад, Сърбия), Илиян Пищиков (Балкан), Мирослав Васов (Рилски спортист), Борислав Младенов (Виена, Австрия), Иван Алипиев (Римини, Италия), Христо Бъчков (Рилски спортист), Николай Стоянов (Черно море Тича), Йордан Минчев (Кемниц), Александър Везенков (Олимпиакос, Гърция), Димитър Димитров (Балкан), Николай Михайлов (Академик Бултекс 99), Симеон Лепичев (Пиаца Америна, Италия), Константин Костадинов (Андора, Испания), Емил Стоилов (Сант Антони, Испания), Цветомир Чернокожев (Черно море Тича), Андрей Иванов (Балкан).

Лагерът на националите ще бъде от 23 до 26 февруари в Ботевград, след което отборът ще замине за Норвегия. След това директно оттам представителният ни тим ще се отправи към Армения на 28-ми. Националите ще се завърнат в България на 3 март.

Представителният ни отбор има 1 победа в група B на предквалификациите за Евробаскет 2029, като заема второ място в класирането.

#Национален отбор на България по баскетбол за мъже #Любомир Минчев

Спортните събития, които бележат 2026 година
Спортните събития, които бележат 2026 година
Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 г. ще участва в турнир в Унгария Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 г. ще участва в турнир в Унгария
Чете се за: 01:12 мин.
Веселин Веселинов: Младите баскетболисти трябва да бъдат отговорни към това, което правят, за да успеят Веселин Веселинов: Младите баскетболисти трябва да бъдат отговорни към това, което правят, за да успеят
Чете се за: 05:47 мин.
Легендарната латвийска баскетболистка Уляна Семьонова почина на 73-годишна възраст Легендарната латвийска баскетболистка Уляна Семьонова почина на 73-годишна възраст
Чете се за: 02:40 мин.
България продължава да търси мястото си на европейската баскетболна сцена и през 2026 г. България продължава да търси мястото си на европейската баскетболна сцена и през 2026 г.
Чете се за: 03:20 мин.
Българските баскетболни националки до 16 г. тренират под ръководството на опитен гръцки треньор Българските баскетболни националки до 16 г. тренират под ръководството на опитен гръцки треньор
Чете се за: 03:05 мин.

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
