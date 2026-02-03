Любомир Минчев обяви състава на България за предквалификациите за европейското

25 баскетболисти попаднаха в състава на мъжкия национален отбор на България за предквалификациите за следващото европейско първенство, които ще бъдат в края на февруари и в началото на март. „Лъвовете“ ще имат мачове като гости срещу Норвегия на 27 февруари, както и срещу Армения на 2 март.

Ето кои са играчите, избрани от наставника Любомир Минчев:

Коди Милър-Макинтайър (Цървена Звезда), Дий Бост (Ал Араби, Катар), Деян Карамфилов (Рилски спортист), Константин Тошков (Балкан), Лъчезар Тошков (Миньор 2015), Мартин Русев (Спартак Плевен), Георги Герганов (Ботев 2012 Враца), Павлин Иванов (Спартак Плевен), Станислав Хинков (Ботев 2012 Враца), Александър Стоименов (Нови сад, Сърбия), Илиян Пищиков (Балкан), Мирослав Васов (Рилски спортист), Борислав Младенов (Виена, Австрия), Иван Алипиев (Римини, Италия), Христо Бъчков (Рилски спортист), Николай Стоянов (Черно море Тича), Йордан Минчев (Кемниц), Александър Везенков (Олимпиакос, Гърция), Димитър Димитров (Балкан), Николай Михайлов (Академик Бултекс 99), Симеон Лепичев (Пиаца Америна, Италия), Константин Костадинов (Андора, Испания), Емил Стоилов (Сант Антони, Испания), Цветомир Чернокожев (Черно море Тича), Андрей Иванов (Балкан).

Лагерът на националите ще бъде от 23 до 26 февруари в Ботевград, след което отборът ще замине за Норвегия. След това директно оттам представителният ни тим ще се отправи към Армения на 28-ми. Националите ще се завърнат в България на 3 март.

Представителният ни отбор има 1 победа в група B на предквалификациите за Евробаскет 2029, като заема второ място в класирането.