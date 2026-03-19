Дърво падна на пешеходна пътека на оживен булевард в Пловдив (СНИМКИ)

Голямо дърво падна върху пешеходна пътека на крайречния булевард "Марица – юг" в Пловдив.

Произшествието се разминало без щети и пострадали хора, защото точно в този момент на "зебрата" нямало пресичащи граждани или автомобили.

На близката велоалея също нямало движение. Изненадващата ситуация се разигра малко след 13:00 часа и предизвика временно затруднение на движението.

Наложи се противопожарен екип да разреже падналото дърво, а общински служители да изчистят настилката и да извозят дървения материал. Отстраняването на последствията продължи по-малко от час.