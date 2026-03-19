Екшън пред Спешното отделение: Мъж е задържан за нападение над лекар в Кюстендил

47-годишен мъж е задържан за нападение над лекар в Кюстендил, след като останал недоволен от оказаната медицинска помощ на своята приятелка.

Инцидентът е станал днес пред входа на спешното отделение на МБАЛ "Д-р Никола Василиев" в Кюстендил, съобщиха от Районната прокуратура. Мъжът е нападнал лекар-специализант от отделението по травматология и ортопедия и му е нанесъл удари в областта на лицето.

В резултат на агресията медицинският специалист е получил телесна повреда, причинена по време на изпълнение на служебните му задължения и по хулигански подбуди, уточняват от държавното обвинение.

За извършеното престъпление нападателят е привлечен в качеството на обвиняем. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, предстои наблюдаващият прокурор да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него, казаха още от държавното обвинение.

Нападателят е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Очаква се наблюдаващият прокурор да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".