БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал указания извън служебните си задължения

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Запази
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал указания извън служебните си задължения
Снимка: БТА
Слушай новината

Не съм се почувствал принуден да извършвам каквото и да било извън служебните си задължения, както и не са давани никакви указания относно действията по разследването, каза Ангел Папалезов, началник на отдел "Криминална полиция" към ГДНП по време на изслушването му в пленарна зала.

Изслушването на Папалезов, както и на ръководители на служби в МВР и на служебния министър на вътрешните работи, е заради появила се информация за оказван натиск от страна на министъра по случая "Петрохан". Точката е в днешния дневен ред на народните представители по предложение на "Има такъв народ".

На 22 февруари получих обаждане от министър Емил Дечев с негово искане да получи анотация на случилото се по разследването и по оперативно-издирвателните действия по двата случая, каза Папалезов. За това е информирал прекия си началник Емил Пармаков и го помолил от своя страна да уведоми ръководството на дирекцията за предстоящата среща.

"В разговора с Пармаков и Васков уточнихме, че информацията, която мога да представя на министър Дечев, е анотация на изнесеното в двата брифинга и която е публична и позволена от наблюдаващия прокурор да бъде оповестена", посочи Папалезов.

По думите му срещата е била кратка и се првела в ресторант, представил кратката анотация и не е получил никакви допълнителни указания за разследването и за поведението на оперативните работници и разследващите полицаи.

"Единственото указание, което получих, е ангажираните с двата казуса на следващия ден да бъдем в МВР, за да може допълнително да го запознаем с хода на разследването", добави той.

#случаят Петрохан #Ангел Папалезов #изслушване в НС

Водещи новини

Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да отстранява полицай от разследването
Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Има алтернатива на руския петрол за Унгария и Слования
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Мечките Гордо и Флоренция пристигат у нас от Аржентина
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ