БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:15 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Митничари на "Капитан Андреево" задържаха кокаин и златни отливки на обща стойност 1 431 906,60 евро при проверка на товарен автомобил, напускащ страната. Акцията е осъществена на 22 февруари 2026 г.

Около 10.00 часа, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, декларира превозваната стока – цветя, от Нидерландия през България за Турция. Митническата служителка, извършваща документален контрол и претегляне с електронната везна на осовото натоварване, селектира превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. Анализът на рентгеновото изображение показва зони с подозрителна плътност. В хода на контролните действия е включено и митническо куче.

При последвалия физически контрол, в шофьорската кабина, са открити 10 пресовани пакета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на кокаин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 11,180 кг на стойност 1 028 923,78 евро.

В хода на проверката е извършен и личен преглед на водача, при който в джобовете на якето му са намерени три пакета с общо четири отливки от претопен жълт метал. Експертна справка установява, че отливките са изработени от злато с общо тегло 5 199,07 грама на стойност 402 982,82 евро.

Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Снимки: Агенция "Митници"

В резултат на проведените съвместни действия с ГДБОП са установени и задържани още две лица, съпричастни към престъпната дейност. Разследването по случая продължава.

#задържан наркотик #златни отливки #наркотик #агенция "Митници"

Последвайте ни

ТОП 24

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
1
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
2
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
4
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал указания извън служебните си задължения
5
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал...
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
6
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Криминално

Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище
Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище
Депутатите изслушват служебния вътрешен министър Емил Дечев по случая "Петрохан" Депутатите изслушват служебния вътрешен министър Емил Дечев по случая "Петрохан"
Чете се за: 03:12 мин.
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
5725
Чете се за: 03:02 мин.
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан" Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
9402
Чете се за: 02:02 мин.
Шофьорът, причинил жестоката катастрофата на Околовръстното шосе в Пловдив, призна вината си Шофьорът, причинил жестоката катастрофата на Околовръстното шосе в Пловдив, призна вината си
Чете се за: 01:27 мин.
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"? Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
16011
Чете се за: 05:05 мин.

Водещи новини

Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (ВИДЕО)
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на "Капитан Андреево" Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
ИТН: Президентът Илияна Йотова да поиска оставката на земеделския...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ