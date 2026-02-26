Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на "Капитан Андреево"

Митничари на "Капитан Андреево" задържаха кокаин и златни отливки на обща стойност 1 431 906,60 евро при проверка на товарен автомобил, напускащ страната. Акцията е осъществена на 22 февруари 2026 г.

Около 10.00 часа, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, декларира превозваната стока – цветя, от Нидерландия през България за Турция. Митническата служителка, извършваща документален контрол и претегляне с електронната везна на осовото натоварване, селектира превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. Анализът на рентгеновото изображение показва зони с подозрителна плътност. В хода на контролните действия е включено и митническо куче.

При последвалия физически контрол, в шофьорската кабина, са открити 10 пресовани пакета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на кокаин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 11,180 кг на стойност 1 028 923,78 евро.

В хода на проверката е извършен и личен преглед на водача, при който в джобовете на якето му са намерени три пакета с общо четири отливки от претопен жълт метал. Експертна справка установява, че отливките са изработени от злато с общо тегло 5 199,07 грама на стойност 402 982,82 евро.

Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Снимки: Агенция "Митници"

В резултат на проведените съвместни действия с ГДБОП са установени и задържани още две лица, съпричастни към престъпната дейност. Разследването по случая продължава.