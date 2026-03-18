Отложиха делото за побоя над Слави Ангелов

Отлагат делото за побоя над журналиста Слави Ангелов за 13 май. Техническата експертиза, назначена от Софийския апелативен съд през януари тази година, не е готова.

Припомняме, че Ангелов беше нападнат през март 2020 г. Подсъдими са Бисер Митрев и близнаците Георги и Никола Асенови. Миналата година Софийски градски съд осъди тримата на 5 години затвор.

На предишното заседание съдът допусна да бъдат изготвени две справки и нова техническа експертиза, която трябва да покаже дали телефоните на двамата братя Асенови и Бисер Митрев са били в района на автомивка на бул. "Ломско шосе" през март и април същата година.

Според показания на свидетели с тайна самоличност именно там подсъдимите са говорили за побоя.