Изготвят нови справки и експертизи по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов

Делото продължава на втора инстанция

Изготвят нови справки и експертизи по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов
Снимка: Архив/
Слушай новината

Делото за побоя над журналиста Слави Ангелов, който беше брутално нападнат през март 2020 г., продължава на втора инстанция. Софийският апелативен съд допусна да бъдат изготвени две справки и нова техническа експертиза.

Подсъдими са Бисер Митрев и близнаците Георги и Никола Асенови. Миналата година Софийският градски съд осъди тримата на пет години затвор.

На втора инстанция трябва да бъде представена справка от "Гранична полиция" дали Васил Божков е напускал страната през 2020 година. Нова експертиза трябва да покаже дали телефоните на двамата братя Асенови и Бисер Митрев са били в района на автомивка в района на булевард "Ломско шосе" през март и април същата година.

Според показания на свидетели с тайна самоличност именно там подсъдимите са говорили за побоя.

Апелативният съд не прие искането на защитата да бъдат разпитани Бойко Рашков, Васил Божков и Орлин Алексиев. Техните имена са били споменати от свидетел на първа инстанция.

Тервел Георгиев, адвокат: "Съдът възприе, че тези свидетели не бива да бъдат разпитвани заради обстоятелството, че показанията, които биха могли да дадат не биха могли да имат връзка с предмета на доказване на делото."

Юлиян Лефтеров, прокурор: "Споменати са техните имена от свидетел в различна посока, но съдът прецени, че разпитът им за проверка на тези показания е неоснователен. Въззивната инстанция е образувана по протест на прокуратурата , с която се иска увеличаване на наказанията. Осъждане за престъпленията, по които са били оправдани."

