21-годишният Ален, който от професионален джудист става музикант

В следващия репортаж ще ви запознаем с един 21-годишен професионален спортист, който влиза в нова роля.

Ален се занимава с джудо от 8-годишен и залата е негов втори дом. Той е вицерепубликански шампион, многократен медалист при мъжете и при младежите и участник в различни международни състезания, а музиката е следващата му любов.

В началото сякаш всичко тръгва на шега, а пет години по-късно Ален има около 50 рап песни. Текстовете му са за трудните етапи, през които минават младите хора по пътя на съзряването си. Така два напълно различни свята – на спорта и на музиката, се оказват изненадващо близки в душата на един млад мъж.