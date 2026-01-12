БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Във Варна обявиха грипна епидемия
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Как да разпознаем фалшивото евро?
21-годишният Ален, който от професионален джудист става музикант

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
В следващия репортаж ще ви запознаем с един 21-годишен професионален спортист, който влиза в нова роля.

Ален се занимава с джудо от 8-годишен и залата е негов втори дом. Той е вицерепубликански шампион, многократен медалист при мъжете и при младежите и участник в различни международни състезания, а музиката е следващата му любов.

В началото сякаш всичко тръгва на шега, а пет години по-късно Ален има около 50 рап песни. Текстовете му са за трудните етапи, през които минават младите хора по пътя на съзряването си. Така два напълно различни свята – на спорта и на музиката, се оказват изненадващо близки в душата на един млад мъж.

