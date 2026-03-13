Възможни промени в учебните програми

Министерството на образованието може да покани специалисти от международното изследване PISA, които да помогнат при промените в учебните програми. Това каза просветният министър Сергей Игнатов.

По думите му сегашният проект за промяна на програмите трябва да бъде преработен. Според него експертите от PISA могат да помогнат с редактирането, защото техните изследвания показват как се представят учениците и къде са проблемите в образованието.

Игнатов отбеляза, че една от основните слабости е липсата на т.нар. функционална грамотност – умението учениците да използват знанията си в реални ситуации.

Министърът коментира и предстоящото национално външно оценяване. Той уточни, че на изпита по математика в 7. клас няма да има интегрални уравнения. Те обаче ще бъдат част от оценяването в 10. клас.

Според него именно изпитът след 10. клас показва как работи образователната система и какво са научили учениците през годините.

Игнатов коментира и идеята за въвеждане на предмет „Добродетели и религия“. По думите му темата не е политическа, но има различни мнения как точно трябва да се изучава.

Той посочи, че в момента религия се преподава в около 10% от училищата. Целта на проекта е този предмет да бъде достъпен за повече ученици, но засега има трудности – включително недостиг на преподаватели.