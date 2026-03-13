Възможни промени в учебните програми

Министърът на образованието предлага помощ от международни експерти

проф сергей игнатов приемът матури добро европейско решение
Министерството на образованието може да покани специалисти от международното изследване PISA, които да помогнат при промените в учебните програми. Това каза просветният министър Сергей Игнатов.

По думите му сегашният проект за промяна на програмите трябва да бъде преработен. Според него експертите от PISA могат да помогнат с редактирането, защото техните изследвания показват как се представят учениците и къде са проблемите в образованието.

Игнатов отбеляза, че една от основните слабости е липсата на т.нар. функционална грамотност – умението учениците да използват знанията си в реални ситуации.

Министърът коментира и предстоящото национално външно оценяване. Той уточни, че на изпита по математика в 7. клас няма да има интегрални уравнения. Те обаче ще бъдат част от оценяването в 10. клас.

Според него именно изпитът след 10. клас показва как работи образователната система и какво са научили учениците през годините.

Игнатов коментира и идеята за въвеждане на предмет „Добродетели и религия“. По думите му темата не е политическа, но има различни мнения как точно трябва да се изучава.

Той посочи, че в момента религия се преподава в около 10% от училищата. Целта на проекта е този предмет да бъде достъпен за повече ученици, но засега има трудности – включително недостиг на преподаватели.

