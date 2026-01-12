Студът опразни училища в няколко града, обявиха деня за неучебен

България е в плен на студа. Заради ниските температури днес денят е обявен за неучебен в общините Русе, Иваново и Сливо поле. Основният мотив е грижата за здравето и безопасността на учениците, тъй като продължителното излагане на минусови температури крие сериозни рискове.

Очакват се заледявания, а макар снежната покривка постепенно да намалява, тя ще се задържи заради ниските температури. Натрупаният сняг по клони и електропроводи може да доведе до счупвания и скъсвания, както и до образуване на опасни ледени висулки.