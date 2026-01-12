Марк Рюте: Арктика остава приоритет за Алианса

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Арктика остава приоритет за Алианса. Той увери, че Пактът работи за "следващи стъпки" за укрепване на сигурността в арктическия регион, в момент, когато САЩ искат да поемат контрол върху Гренландия.

Китай призова Вашингтон да не използва други страни като извинение за преследване на собствените си интереси.

Изявлението е в отговор на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че САЩ имат нужда да притежават Гренландия, за да предотвратят руско или китайско присъствие в района.

От китайското Външно министерство съобщиха, че дейностите на Китай в Арктика имат за цел налагане на мир, стабилност и устойчиво развитие в тази зона на света.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква САЩ да продължат да участват заедно с Дания в защитата на Гренландия, като се обсъждат разговори за уточняване на формата.