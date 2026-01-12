БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:10 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марк Рюте: Арктика остава приоритет за Алианса

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Запази

Пактът работи за "следващи стъпки" за укрепване на сигурността в арктическия регион

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Арктика остава приоритет за Алианса. Той увери, че Пактът работи за "следващи стъпки" за укрепване на сигурността в арктическия регион, в момент, когато САЩ искат да поемат контрол върху Гренландия.

Китай призова Вашингтон да не използва други страни като извинение за преследване на собствените си интереси.

Изявлението е в отговор на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че САЩ имат нужда да притежават Гренландия, за да предотвратят руско или китайско присъствие в района.

От китайското Външно министерство съобщиха, че дейностите на Китай в Арктика имат за цел налагане на мир, стабилност и устойчиво развитие в тази зона на света.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква САЩ да продължат да участват заедно с Дания в защитата на Гренландия, като се обсъждат разговори за уточняване на формата.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Наистина обсъждаме Гренландия в рамките на НАТО. Споделяме опасенията на американците, че тази част от Дания трябва да бъде по-добре защитена. Надявам се, че можем да постигнем взаимно приемливо решение в рамките на НАТО. Министрите на външните работи работят в тази насока. В тесен контакт сме с датското правителство. Искаме да работим заедно за подобряване на ситуацията със сигурността в Гренландия и предполагам, че американците също ще участват в това. Степента, до която ще го направят, ще стане ясна в разговорите през следващите няколко дни и седмици."

Последвайте ни

ТОП 24

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
2
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
3
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Двама души загинаха при пожар в Габрово
5
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
6
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: САЩ и Канада

Белият дом: Тръмп не се страхува да използва военна сила срещу Иран, но желае дипломация
Белият дом: Тръмп не се страхува да използва военна сила срещу Иран, но желае дипломация
Разследване заради ремонт на Централната банка на САЩ Разследване заради ремонт на Централната банка на САЩ
Чете се за: 00:57 мин.
Китай с критики към САЩ заради Гренландия Китай с критики към САЩ заради Гренландия
Чете се за: 00:55 мин.
Тръмп заплаши Куба: "Приемете сделка, преди да е станало твърде късно" Тръмп заплаши Куба: "Приемете сделка, преди да е станало твърде късно"
Чете се за: 00:45 мин.
Инцидент в Лос Анджелис по време на демонстрации в подкрепа на иранския народ Инцидент в Лос Анджелис по време на демонстрации в подкрепа на иранския народ
Чете се за: 00:35 мин.
Тръмп призова Куба да „сключи сделка“ или да приеме последствията Тръмп призова Куба да „сключи сделка“ или да приеме последствията
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Ще получи ли наказание мъжът, счупил стъклото на посолството ни в...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Белият дом: Тръмп не се страхува да използва военна сила срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Студ скова Румъния, очакват се температури до минус 20 градуса
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Мистерия в небето над Северозападна България
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ