БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Възпитаници на спортното училище в Пловдив обновиха общежитието си с галерия на олимпийските ни шампиони

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Други спортове
Запази
Възпитаници на спортното училище в Пловдив обновиха общежитието си с галерия на олимпийските ни шампиони
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В пловдивското спортно училище "Васил Левски" следват идеите на своите ученици. Една от тях е да се обнови коридора в мъжкото общежитие. Идейният проект е превърнал стените в едно своеобразно продължение на таблото на Олимпийската слава, което краси и централната част на училището.

"Нашите олимпийски шампиони по вдигане на тежести украсиха третия етаж на мъжкото общежитието. Но наред с тях ние сложихме и табло на нашите елитни състезатели по вдигане на тежести и по бокс, за да може по-малкото табло с надежда и с пожелания да стане в голямото олимпийско табло. За да се постигат високите успехи трябва да има висока мотивация и отдаденост. Нашите ученици имат шанса да се обучават и да тренират на място, което е изградило редица, знакови имена олимпийски шампиони", заяви Ружа Генова - директор на СУ "Васил Левски".

"Когато открихме тази стена на славата, всички големи медалисти, които ги гледат тук, дойдоха и те се запознаха с тях на живо. Те им дадаха някои насоки, когато са били те малки, за да могат и тези момчета да догонят техните успехи и ние да се гордеем с тях, училището да се гордее с тях", сподели и Борислав Налбантов - треньор по вдигане на тежести.

От ръководствота на училището споделят, че тяхната роля не е само да изграждат шампиони, а преди всичко да изграждат личности, защото, за да бъдеш голям човек, то трябва да имаш и своето ментално развитие. За това от училището на пестят сили техните ученици да получат добро образование с необходимите потребности по всички учебни предмети, необходими за житейската основа след завършване на училище.

Вижте репортажа във видеото!

#СУ "Васил Левски"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
5
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
6
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Други спортове

Виктор Гичев: Създаденият продукт в Банско се следва от Световната купа
Виктор Гичев: Създаденият продукт в Банско се следва от Световната купа
Цеко Минев: България ще домакинства на стартове от алпийските ски в следващите 6 години Цеко Минев: България ще домакинства на стартове от алпийските ски в следващите 6 години
Чете се за: 04:20 мин.
Спортни новини 12.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 12.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 11.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 11.01.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.
Самуил Иванов: Най-голямата ми мечта е медал от олимпийски игри Самуил Иванов: Най-голямата ми мечта е медал от олимпийски игри
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Във Варна обявиха грипна епидемия
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
В Русенско учениците се връщат в класните стаи
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ