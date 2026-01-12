Възпитаници на спортното училище в Пловдив обновиха общежитието си с галерия на олимпийските ни шампиони

В пловдивското спортно училище "Васил Левски" следват идеите на своите ученици. Една от тях е да се обнови коридора в мъжкото общежитие. Идейният проект е превърнал стените в едно своеобразно продължение на таблото на Олимпийската слава, което краси и централната част на училището.

"Нашите олимпийски шампиони по вдигане на тежести украсиха третия етаж на мъжкото общежитието. Но наред с тях ние сложихме и табло на нашите елитни състезатели по вдигане на тежести и по бокс, за да може по-малкото табло с надежда и с пожелания да стане в голямото олимпийско табло. За да се постигат високите успехи трябва да има висока мотивация и отдаденост. Нашите ученици имат шанса да се обучават и да тренират на място, което е изградило редица, знакови имена олимпийски шампиони", заяви Ружа Генова - директор на СУ "Васил Левски".

"Когато открихме тази стена на славата, всички големи медалисти, които ги гледат тук, дойдоха и те се запознаха с тях на живо. Те им дадаха някои насоки, когато са били те малки, за да могат и тези момчета да догонят техните успехи и ние да се гордеем с тях, училището да се гордее с тях", сподели и Борислав Налбантов - треньор по вдигане на тежести.

От ръководствота на училището споделят, че тяхната роля не е само да изграждат шампиони, а преди всичко да изграждат личности, защото, за да бъдеш голям човек, то трябва да имаш и своето ментално развитие. За това от училището на пестят сили техните ученици да получат добро образование с необходимите потребности по всички учебни предмети, необходими за житейската основа след завършване на училище.

