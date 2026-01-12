Президентът Радев връчи мандат на ГЕРБ-СДС, Росен Желязков го върна веднага

Премиерът в оставка Росен Желязков получи и върна от името на ГЕРБ-СДС неизпълнен първия проучвателен мандат. По думите му за най-голямата политическа сила е много важно изборите да са възможно най-скоро. Предлагат да е в края на март. Президентът Румен Радев заяви, че още в следващите дни ще връчи проучвателен мандат и на втората по големина група в парламента - ПП-ДБ.

Конституцията предвижда първия мандат за излъчване на правителство да получи кандидатът за министър-председател на най-голямата парламентарна група. От ГЕРБ-СДС определиха премиерът в оставка Росен Желязков. Той взе мандата и веднага го върна неизпълнен. Президентът Румен Радев отбеляза, че правителството в оставка трябва да продължи да изпълнява задълженията си в пълен обем, защото и от тях зависи провеждането на честни избори.

В президентската институция от ГЕРБ-СДС дойде само Росен Желязков.

Румен Радев, президент на Република България: "Вие проявихте мъдрост и отговорност като подадохте оставка в резултат на масовите протести в цялата страна, но обществото ни очаква, освен че свалихте напрежението, да продължите да управлявате отговорно съгласно всички изисквания на българската Конституция до влизането в роля на ново служебно правителство."

Желязков напомни, че тези дни се навършва година от сформиране на кабинета му, който, по думите му, е изпълнил своите стратегически цели с оглед устойчивото развитие на българското общество.

Росен Желязков, министър председател в оставка: "Това правителство премина през шест вота на недоверие и в момента, в който гражданското общество поиска нова легитимност, българското правителство, водено от разбирането, което ГЕРБ-СДС винаги е изповядвало през тези години да осигурява стабилност и сигурност за страната, правителството подаде оставка. Това не го разглеждаме като политическо отстъпление, а го разглеждаме в рамките на духа на демократичните традиции, които следваме последните три десетилетия."

Според ГЕРБ предсрочните избори трябва да се проведат колкото се може по-скоро, защото тежката предизборна реторика може за пореден път да разубеди част от хората да гласуват.

Росен Желязков, министър председател в оставка: "Много е важно предизвикателната година, която би трябвало да бъде година на брането на положителния резултат, положителния репутационен резултат от това, че сме вече част от сърцето на Европа и еврозоната, да не бъде похабено в политическа риторика, която ще отблъсне инвеститорите, ще ни лиши от положителния инвестиционен потенциал на страната, с който можем да се похвалим и е видно и от рейтингите на големите международни агенции. Така че ние считаме, че 29 март е една добра дата за провеждането на изборите, поради което си позволих още днес да върна като неуспешен проучвателния мандат."

И Росен Желязков върна неизпълнен проучвателния мандат. Държавният глава отбеляза, че от действията на всички политически сили зависи дали българите ще отидат до урните.

Румен Радев, президент на Република България: "Че е критично важно в тази обстановка, ръководеното от вас в правителството да продължава да изпълнява в пълен обем своите задължения, така както го очаква обществото и също така от действията и на вашето правителство зависи тази подготовка за честност и обективност на един изборен процес и аз се надявам, че вие ще положите необходимите усилия. С това обявявам мандата наистина за нереализиран. От тук нататък минаваме към връчване на мандат на втората по-численост парламентарна група, това ще стане в близките дни и се надявам да имаме едно добро темпо, така че да не бавим наистина изборния процес."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

В следващите дни президентът Румен Радев ще връчи втория мандат на ПП-ДБ, които също заявиха, че веднага ще го върнат неизпълнен.