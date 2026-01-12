БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лондон срещу Мъск: Чатботът, който "разсъблича" реални хира

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
Слушай новината

Британският медиен и комуникационен регулатор OFCOM започна разследване на социалната мрежа "X" на Илън Мъск заради чатбота Grok, който се използва за създаване на сексуални изображения.

Grok се използва за генериране на изображения, но отскоро има и нова функция - пълно разсъбличане на реални хора. Според правозащитни организации с новата технология се нарушават основни човешки права. Преди дни Малайзия и Индонезия временно блокираха достъпа до Grok, заради скандалните изображения.

Засега не е известно колко дълго ще продължи разследването във Великобритания. Ако се установи, че има нарушение на закона, британският регулатор може да наложи глоба на "X" до 10% от световните му приходи.

#Grok #Илън Мъск #Великобритания

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
2
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
3
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
4
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
5
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Европа

ЕС обмисля по-строги санкции срещу Иран заради насилието над протестиращи
ЕС обмисля по-строги санкции срещу Иран заради насилието над протестиращи
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи "Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6962
Чете се за: 01:55 мин.
Войната в Украйна: Поредна атака с дронове в Одеса Войната в Украйна: Поредна атака с дронове в Одеса
Чете се за: 01:00 мин.
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
108327
Чете се за: 02:12 мин.
Ледено езеро - стотици карат кънки на открито в Австрия Ледено езеро - стотици карат кънки на открито в Австрия
Чете се за: 00:27 мин.
Трима души загинаха в лавини в Източна Франция Трима души загинаха в лавини в Източна Франция
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи "Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Чете се за: 01:55 мин.
По света
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими,...
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ