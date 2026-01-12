Лондон срещу Мъск: Чатботът, който "разсъблича" реални хира

Британският медиен и комуникационен регулатор OFCOM започна разследване на социалната мрежа "X" на Илън Мъск заради чатбота Grok, който се използва за създаване на сексуални изображения.

Grok се използва за генериране на изображения, но отскоро има и нова функция - пълно разсъбличане на реални хора. Според правозащитни организации с новата технология се нарушават основни човешки права. Преди дни Малайзия и Индонезия временно блокираха достъпа до Grok, заради скандалните изображения.

Засега не е известно колко дълго ще продължи разследването във Великобритания. Ако се установи, че има нарушение на закона, британският регулатор може да наложи глоба на "X" до 10% от световните му приходи.