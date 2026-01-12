БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

По високи максимални температури във вторник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Под нулата ще останат температурите, в по-голямата част от страната, в областите с код жълто. В следобедните часове, максималните температури ще бъдат от минус 6° до минус 1°, в София – около минус 5°, а умерен и силен северозападен вятър ще създава усещането за още по-студено от действителното време. Например, при температура минус 5° и скорост на вятъра около 50 км/ч, каквито са днес, усещането е като за минус 15°.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. На места ще има намалена видимост, а вятърът ще отслабне. Ще е студено с минимални температури в повечето места между минус 10° и минус 5°, за София – около минус 10°, а максималните ще бъдат предимно между 0° и 5°, за София - около 2°. Утре от запад облачността ще се увеличи. През втората половина на деня, на места, главно в северните райони и планините, ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад.

Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части от масивите на Югозападна България след обяд ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад.

В сряда максималните температури относително ще се повишат, но отново ще има райони с отрицателни стойности, минималните ще бъдат на места под минус 10°. През следващите два дни и минималните, и максималните температури бързо ще се повишат. През нощта срещу събота ще прониква студен въздух. На места ще има и слаби валежи, отначало от дъжд и сняг, после от сняг.

#времето #прогноза за времето #студено време #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
5
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
6
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
3
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Времето

Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
Снежно до сряда, после започва съществено затопляне Снежно до сряда, после започва съществено затопляне
Чете се за: 02:47 мин.
Продължава застудяването: Минусови температури и силен северозападен вятър Продължава застудяването: Минусови температури и силен северозападен вятър
Чете се за: 02:17 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в Североизточна България Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в Североизточна България
Чете се за: 01:22 мин.
Зимата напомня за себе си: Сняг, силен вятър и минусови температури Зимата напомня за себе си: Сняг, силен вятър и минусови температури
Чете се за: 02:15 мин.
Застудяване и снеговалежи в страната Застудяване и снеговалежи в страната
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими, няма бедстващи хора Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими, няма бедстващи хора
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опасно зимно време – къде е най студено?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ