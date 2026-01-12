БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

Без ток в студа: Все още има населени места с прекъснато електричество

Светозар Костадинов
Всичко от автора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Аварии оставиха селища в Западна и Южна България без електрозахранване

Снимка: илюстративна
Населени места в няколко области са без ток. До обяд най-много аварии има в Западна България - засегнати са 6 населени места в област Монтана. Без ток са и селища в общините Трън, Чупрене, както и отделни части от Кюстендил, Разлог и Хаджидимово.

Няколко населени места в Смолянска област и едно в Хасковска са без ток поради авария. Това сочи информацията в сайтовете на електроразпределителните дружества.

В областите в Североизточна България няма населени места без електрозахранване, а възникнали отделни локални аварии се отстраняват в рамките на часове, информираха от дружеството.

