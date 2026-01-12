Без ток в студа: Все още има населени места с прекъснато електричество

Населени места в няколко области са без ток. До обяд най-много аварии има в Западна България - засегнати са 6 населени места в област Монтана. Без ток са и селища в общините Трън, Чупрене, както и отделни части от Кюстендил, Разлог и Хаджидимово.

Няколко населени места в Смолянска област и едно в Хасковска са без ток поради авария. Това сочи информацията в сайтовете на електроразпределителните дружества.

В областите в Североизточна България няма населени места без електрозахранване, а възникнали отделни локални аварии се отстраняват в рамките на часове, информираха от дружеството.