Младежи опитаха да пазаруват с фалшиви евробанкноти във Велико Търново

Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 00:45 мин.
младежи опитаха пазаруват фалшиви евробанкноти велико търново
Пореден случай на опит за пазаруване с фалшиви евробанкноти, този път в района на Велико Търново.

Младежи опитали да си напазаруват в магазин с фалшиви пари, купени от обява в интернет, която предлагала реквизитни евро банкноти, долари и турски лири.

Първоначално търговецът не разпознал, че евробанкнотите са фалшиви, но впоследствие установил измамата и сигнализирал полицията.

Младежите са установени, а по случая е образувана преписка.

Реквизитните банкноти ясно се отличавали както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента, но най-вече по надписа “Prop copy”.

