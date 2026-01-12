Младежи опитаха да пазаруват с фалшиви евробанкноти във Велико Търново
Пореден случай на опит за пазаруване с фалшиви евробанкноти, този път в района на Велико Търново.
Младежи опитали да си напазаруват в магазин с фалшиви пари, купени от обява в интернет, която предлагала реквизитни евро банкноти, долари и турски лири.
Първоначално търговецът не разпознал, че евробанкнотите са фалшиви, но впоследствие установил измамата и сигнализирал полицията.
Младежите са установени, а по случая е образувана преписка.
Реквизитните банкноти ясно се отличавали както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента, но най-вече по надписа “Prop copy”.