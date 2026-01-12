БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Как да разпознаем фалшивото евро?

България и еврото
Полицията предупреждава: проверявайте банкнотите с метода "пипни, погледни и наклони"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Зачестяват случаите на опити за пласиране на фалшиви евробанкноти в различни части на страната. От началото на годината са регистрирани няколко подобни инцидента, като при част от тях фалшиви банкноти са успели да влязат в обращение.

„Последният известен случай е от преди два дни във Вълчедръм, където при ревизия на оборота на бензиностанция, служител открива неистински евробанкноти. Към настоящия момент ще се въздържим от изнасяне на допълнителна информация, тъй като поо случая е образувано досъдебно производство и се води активно разследване“, съобщи главен инспектор Виктор Стоименов - началник сектор “Фалшификации” към ГДБОП.

По думите му този случай показва положителна промяна в реакцията на търговските обекти. За разлика от предходни години, когато фалшивите пари често се откриваха едва в касовите центрове на банките, сега служителите са реагирали своевременно и са уведомили полицията.

„Искам да похваля колегите. Точно такава бърза и адекватна реакция искаме да виждаме и занапред“, подчерта Стоименов.

Експертите напомнят, че най-сигурният начин за разпознаване на истинска банкнота е методът, препоръчан от Европейската централна банка – „пипни, погледни и наклони“.

„Всеки трябва да отдели време и да прегледа парите, които получава. Това е най-важното условие – да отделите време, а не директно да слагате парите в джоба, защото това е основната грешка, която може да направите“, каза главен инспектор Виктор Стоименов.

Той даде и съвети как да разпознаем фалшивото евро.

Пипни: Истинските евробанкноти са изработени от специална хартия с характерен релеф, който се усеща най-вече по краищата и в централната част. Фалшификатите често са по-гладки или с неестествени неравности.

Погледни: При поставяне срещу светлина трябва ясно да се виждат водният знак с лика на Европа и защитната нишка. При фалшивите банкноти тези елементи липсват или са слабо видими.

Наклони: При оригиналните банкноти определени елементи променят цвета или изображението си при накланяне.

Фалшивите банкноти често са с по-тъмни цветове и без характерния „звънък“ звук, който издава оригиналната евробанкнота при мачкане.

От полицията засега се въздържат да посочват конкретни номинали, които най-често се фалшифицират, но препоръчват гражданите да бъдат особено внимателни при банкноти от 20 евро нагоре.

