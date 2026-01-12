БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Посланикът ни в Скопие: Властите в РСМ работят по случая с вандалския акт срещу посолството

На разследващите са предоставени записи от видеокамерите на посолството

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Прозорец на българското посолство в Скопие е бил счупен при хулиганска проява, извършена вчера от неизвестен извършител. По случая е започнало разследване, съобщи в "Денят започва" българският посланик в Република Северна Македония Желязко Радуков.

По думите му българската страна е в контакт с компетентните институции в Северна Македония, които са уверили, че работят по случая. На разследващите са предоставени записи от видеокамерите на посолството. Министерството на външните работи на РСМ е осъдило инцидента в официално изявление в социалната мрежа X, като го е определило като нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Към момента няма официална информация дали извършителят е установен или задържан.

"Все още не разполагаме с данни на какъв етап е разследването, но сме уверени, че то се провежда", заяви Радуков.

Посланикът отбеляза, че нападението не е изолиран случай, а част от поредица инциденти, насочени срещу български институции и граждани в Северна Македония. Според него основните причини са продължаващият антибългарски наратив в общественото пространство и липсата на реални наказания за подобни деяния.

"Тази безнаказаност създава усещане, че подобни действия са допустими. Няма превенция, напротив – хората се чувстват свободни да проявяват антагонизъм", подчерта Радуков.

По думите му се наблюдава ескалация – от вандалски прояви срещу културни обекти до физически нападения срещу представители на българската общност. Нападението срещу дипломатическа мисия, по неговите думи, е качествено различен акт и преминава важна граница.

От българска страна реакцията е била "адекватна и премерена", като са предприети допълнителни мерки за сигурност около посолството.

"Въпросът е дали властите в Скопие са готови реално да работят за добросъседски отношения", посочи още Радуков.

Той допълни, че липсата на ефективна реакция срещу престъпления от омраза и едновременното преследване на български активисти за изразени позиции само задълбочава проблема и разширява кръга на потенциалните извършители на подобни нападения.

Вижте целия разговор във видеото

#нападение в Скопие #Желязко Радуков #посланик в РСМ #българско посолство

